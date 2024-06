Mintos lancia Smart Cash per ottimizzare la liquidità tramite un fondo gestito da BlackRock

BERLINO, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, la piattaforma multi-asset che offre un mix unico di opzioni di investimento alternative e tradizionali, è lieta di annunciare il lancio della sua ultima offerta: Mintos Smart Cash. Questa nuova offerta di fondi del mercato monetario è un'opportunità aggiuntiva ai prestiti, alle obbligazioni, agli ETF e agli immobili già disponibili su Mintos.



Mintos Smart Cash offre agli investitori un'opportunità sicura e a basso rischio di collocare il proprio denaro nel BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, un fondo del mercato monetario con rating AAA[1] gestito da BlackRock, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni di investimento, consulenza e gestione del rischio. I fondi raccolti sono investiti in titoli a breve termine con rating elevato, come depositi bancari e titoli di Stato, storicamente associati a rendimenti stabili.

A partire da solo €1, Mintos Smart Cash consente di gestire il denaro in maniera efficiente e accessibile agli investitori di ogni livello. Si tratta di un'opzione interessante che può essere utilizzata in alternativa o a fianco dei tradizionali depositi bancari, con la possibilità di ottenere rendimenti elevati fino al 3.75% annuo[2], pagati mensilmente.

Smart Cash offre la comodità della liquidità in giornata e al contempo i tassi di interesse di mercato del momento. A differenza dei tradizionali depositi bancari, Smart Cash garantisce una flessibilità senza pari, consentendo l'accesso ai fondi in giornata senza periodi di blocco, limitazioni di prelievo o penali associate ai depositi a termine. Depositare e prelevare contanti da Mintos Smart Cash è semplice e richiede solo un clic.

Gli investitori nel fondo del mercato monetario beneficiano di un titolo con rating AAA, il rating più alto possibile secondo le tre principali agenzie di rating: S&P, Moody's e Fitch.

"Mintos Smart Cash offre un'interessante combinazione di sicurezza, flessibilità e rendimenti, offrendo ai nostri investitori una preziosa opportunità per diversificare i loro portafogli e gestire la loro liquidità. Siamo lieti di presentare un fondo gestito da BlackRock, rendendolo più accessibile agli investitori al dettaglio che utilizzano la nostra piattaforma", afferma Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos.

Mintos Smart Cash è attualmente disponibile per gli investitori con residenza fiscale in Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, con la possibilità di aggiungere altri Paesi nel tempo.

Per ulteriori informazioni su Mintos Smart Cash, visita https://www.mintos.com/it/smart-cash/invest

Il valore del tuo investimento può variare e il capitale investito è a rischio.

Un Fondo del mercato monetario (FCM) non è uno strumento di investimento garantito. Un investimento in FCM è diverso da un investimento in un conto depositi; il capitale investito in un FCM è soggetto a fluttuazioni e il rischio di perdita del capitale è a carico dell'investitore. L'FCM non si avvale di aiuti esterni per garantire la liquidità del fondo stesso o stabilizzare il NAV (valore dell'attivo netto) per azione.

[1] Il Fondo è valutato da una o più agenzie di rating esterne. Tale rating viene richiesto a pagamento da BlackRock.

[2] Questo è il rendimento attuale ed è soggetto a cambiamenti in linea con il variare dei tassi di interesse.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/mintos_logo.jpg