MONDIAL DU RHUM 2024: per la prima volta l'ecosistema del rum si incontra a Parigi, nel 2024

PARIGI, 17 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Appuntamento con la prima edizione del Mondial du Rhum, nel prestigioso Palais Brongniart di Parigi, dal 13 al 15 febbraio 2024. Questo evento inedito riunirà le menti creative e innovative di tutto il mondo per esplorare i diversi aspetti economici, industriali, politici, storici, educativi e di formazione che trainano l'ecosistema del rum, in piena espansione.

Per la prima volta in Francia, gli attori dell'ecosistema globale del rum si incontreranno per tre giorni, per parlare delle principali sfide e opportunità che plasmano il futuro del settore. Sono attesi a Parigi buyer e istituzioni pubbliche di oltre 20 paesi produttori, oltre ai player dell'intera catena di valore del rum. Il Mondial du Rhum 2024 è un forum dinamico in cui annunciare nuove iniziative nell'ecosistema del rum e condividere esperienze e idee innovative. Nella prima edizione saranno rappresentati almeno 50 espositori e 22 paesi. In qualità di partner dell'evento, nel suo padiglione 'Oltremare', Business France supporterà un gruppo di 20 aziende. Sarà possibile scoprire eccellenti rum artigianali di oltre 25 brand: rum agricoli, arrangiati, ambrati, bianchi, invecchiati e tanti altri ancora.

Un evento pionieristico: il rum oltre la sola degustazione

Diversamente dagli eventi tradizionali concentrati sulla degustazione, il Mondial du Rhum darà voce e visibilità all'intero ecosistema e alla filiera del rum: produttori, distributori, settore manifatturiero, raccoglitori, buyer internazionali, influencer, produttori di bottiglie e di barili, di lievito e altri ancora. Sarà un'occasione unica per scoprire i giovani distillatori francesi, le nuove soluzioni di packaging ecologiche al 100%, le meraviglie dell'intelligenza artificiale al servizio dell'ecosistema del rum e le virtù della canna da zucchero a vantaggio dell'industria farmaceutica.

Patrick LOGER, organizzatore dell'evento, ha dichiarato: "Data la passione mondiale per il rum, questa prima edizione internazionale a Parigi rappresenta per tutti gli attori dell'ecosistema, di ogni orizzonte, l'opportunità di spiegare e comprendere la forte crescita internazionale del mercato di questo prodotto".

La Francia e il rum: una rivoluzione artigianale in pieno svolgimento

Al centro di questa rivoluzione del gusto, la Francia è un pioniere del settore. La dimostrazione di questa crescita è la fondazione di nuove distillerie nel cuore della Francia metropolitana, che hanno proiettato il paese alla ribalta della scena internazionale. I giovani imprenditori francesi si lanciano nella creazione di distillati e rappresentano la rinascita dell'eccellenza artigianale 'alla francese'. Da Saint Pierre a Miquelon, passando per Brest, il rum riscuote grande successo ed è l'unica bevanda alcolica a registrare una crescita della domanda presso la fascia d'età dai 26 ai 49 anni, una tendenza che sottolinea la fiorente innovazione che caratterizza il panorama del rum d'oltralpe.

Alla scoperta di tendenze e mixologia

Il Mondial du Rhum è un vero e proprio catalizzatore per le tendenze emergenti nel settore delle bevande alcoliche. Relatori e professionisti internazionali del settore condivideranno le proprie storie di successo nel settore del vino e dei distillati, in particolare il Giappone con i suoi whisky d'eccellenza, il Messico con la tequila e, naturalmente, la Francia con lo champagne. I nuovi produttori di rum francesi parteciperanno alla discussione per evidenziare le proprie pratiche di produzione innovative e il rapporto con la coltivazione della canna da zucchero. Noti bartender di livello internazionale decifreranno l'entusiasmante evoluzione della mixologia, che contribuisce allo sviluppo del rum, in particolare nei paesi asiatici.

Un impegno per il futuro

Nell'ambito di un ricco programma di conferenze articolato attorno a quattro aree tematiche: Questioni pubbliche, Business, Innovazione e Formazione, oltre 35 relatori di primo piano condivideranno il proprio know-how e avvieranno la discussione su argomenti importanti nell'ecosistema del rum. Nel corso della tre giorni dell'evento, il Mondial du Rhum celebrerà talento e competenze, incoraggiando partenariati internazionali e instillando uno spirito di innovazione nell'ecosistema. Vero e proprio crocevia di idee, scambi e dibattiti, il Mondial du Rhum analizzerà le dimensioni culturali e sociali del rum, nell'intento di:

- Presentare politiche pubbliche a sostegno dell'ecosistema del rum su scala globale.

- Promuovere la collaborazione internazionale tra produttori, distributori e buyer.

- Promuovere un modello industriale sostenibile e responsabile per l'intero comparto.

- Puntare i riflettori su innovazioni e startup nel settore del rum.

- Orientare i giovani verso percorsi formativi e professionali gratificanti, in particolare all'interno di università e scuole di specializzazione.

- Identificare opportunità di occupazione nel segmento del rum a livello globale.

Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito web: https://www.therumsummit.com/

IMEG SAS (International Media Event Group) è il promotore del Mondial du Rhum 2024 come importante evento d'eccellenza. IMEG è un'azienda specializzata nella gestione di eventi che propone alle regioni le informazioni sulle opportunità disponibili per lo sviluppo economico. Con il Mondial du Rhum l'azienda punta ad aumentare le opportunità economico-commerciali per le imprese e per gli attori pubblici.

