MONDIAL DU RHUM 2024: Het Rum Ecosystem komt voor het eerst bijeen in Parijs in 2024

PARIJS, 17 januari 2024 /PRNewswire/ -- De World of Rum zal van 13 tot en met 15 februari 2024 zijn eerste editie houden in het prestigieuze Palais Brongniart in Parijs. Dit ongekende evenement brengt creatieve en innovatieve mensen van over de hele wereld samen om van het groeiende Rum Ecosystem de verschillende aspecten op het gebied van economie, industrie, politiek, erfgoed, onderwijs en opleiding te verkennen.

MONDIAL DU RHUM 2024 : The Rum Ecosystem meets for the first time in Paris in 2024

Voor de eerste keer in Frankrijk zullen spelers uit het wereldwijde Rum Ecosystem drie dagen lang samenkomen om de belangrijkste uitdagingen en kansen te bespreken die de toekomst van de sector vormgeven. Naar verluid worden kopers en openbare instellingen uit meer dan 20 producerende landen en spelers uit de hele waardeketen van rum in Parijs verwacht. De World of Rum 2024 is een dynamisch forum voor het aankondigen van nieuwe initiatieven in het Rum Ecosystem en voor het delen van ervaringen en innovatieve ideeën. Voor deze eerste editie zijn maar liefst 50 exposanten en 22 landen vertegenwoordigd. Als partner van het evenement zal Business France een groep van 20 bedrijven ondersteunen in zijn Overseas-paviljoen. De gelegenheid om uitzonderlijke ambachtelijke rum te ontdekken, met meer dan 25 merken: agrarische rum, gearrangeerde rum, bruine rum, witte rum, oude rum en nog veel meer.

Een baanbrekend evenement: meer dan alleen rum proeven

In tegenstelling tot traditionele evenementen die gericht zijn op het proeven van rum, onderscheidt de World of Rum zich door het tonen van het hele ecosysteem van rum: producenten, distributeurs, fabrikanten, oogstbedrijven, internationale kopers, influencers, fabrikanten van flessen, vaten, gist, enz. Een unieke kans om kennis te maken met jonge Franse distilleerders, nieuwe 100% ecologische verpakkingsoplossingen, de kracht van kunstmatige intelligentie in dienst van het Rum Ecosystem en de voordelen van suikerriet voor de farmaceutische industrie.

Voor Patrick LOGER, organisator van het evenement: "Gezien de wereldwijde belangstelling voor rum is deze eerste internationale editie in Parijs een kans voor alle spelers vanuit alle uithoeken in het ecosysteem om de sterke internationale groei van de markt voor deze gedistilleerde drank uit te leggen en te begrijpen."

Frankrijk en rum: een ambachtelijke revolutie die gaande is

In het hart van deze smaakrevolutie is Frankrijk een pionier voor de rumindustrie. De oprichting van nieuwe distilleerderijen in het hart van de metropool getuigt van deze opkomst die het land internationaal in de schijnwerpers zet. Jonge Franse ondernemers beginnen met het creëren van gedistilleerde dranken en belichamen een opleving in Franse ambachtelijke perfectie. Van Saint Pierre tot Miquelon, via Brest, heeft rum de wind in de zeilen en doet zich gelden als de enige gedistilleerde drank waar voor de leeftijdsgroep van 26-49 jaar een groeiende vraag naar is. Een trend die de bloeiende innovatie benadrukt en het Franse rumlandschap kenmerkt.

Een verkenning van trends en mixologie

The World of Rum fungeert als katalysator voor opkomende trends in de wereld van sterke dranken. Internationale sprekers en professionals delen hun succesverhalen in de sector voor wijn en sterke dranken. Met in het bijzonder Japan en zijn hoogwaardige whisky's, Mexico en zijn tequila en natuurlijk Frankrijk met zijn champagne. De nieuwe Franse rumspelers zullen aan het woord komen om hun innovatieve productiepraktijken en hun relatie met de teelt van suikerriet toe te lichten. Internationaal gerenommeerde barmedewerkers zullen de spannende evolutie van mixologie ontcijferen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van rum, vooral in Aziatische landen.

Een belofte voor de toekomst

Met een conferentieprogramma rondom vier thema's: Openbare aangelegenheden, Bedrijfsleven, Innovatie en Onderwijs. Meer dan 35 toonaangevende sprekers zullen hun kennis delen en discussies initiëren over belangrijke onderwerpen in het Rum Ecosystem. Tijdens deze drie dagen zal de World of Rum talent en vakkennis eren, internationale partnerschappen stimuleren en het gedachtegoed van innovatie in het ecosysteem versterken. De World of Rum is een waar kruispunt van ideeën, uitwisselingen en debatten, en zal de culturele en maatschappelijke dimensies van rum verkennen met als doel:

- algemeen beleid te presenteren om het Rum Ecosystem op wereldwijde schaal te ondersteunen.

- het bevorderen van internationale samenwerking tussen producenten, distributeurs en kopers.

- het bevorderen van een duurzaam en verantwoordelijk industrieel model voor de gehele sector.

- het benadrukken van innovaties en startups in de rumindustrie.

- jongeren te begeleiden richting lonende educatieve en professionele trajecten, vooral op universiteiten en in het hogere onderwijs.

- het in kaart brengen van werkgelegenheid in de rumindustrie wereldwijd.

Ga voor meer informatie over het evenement naar https://www.therumsummit.com/

MEDIAWOORDVOERDER

Barbara GALLI (Italië)

[email protected]

Michèle LAINE (Nederland)

[email protected]

Daphné FLAMENT (België)

[email protected]

IMEG SAS (International Media Event Group) promoot de World of Rum 2024 als toonaangevend evenement. IMEG is een bedrijf dat gespecialiseerd is in evenementenbeheer en inzicht biedt in de mogelijkheden voor economische ontwikkeling die beschikbaar zijn voor regio's. Met World of Rum wil het bedrijf de commerciële en economische mogelijkheden voor zowel bedrijven als publieke spelers vergroten.