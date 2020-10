NATURALWORKS, NUOVO marchio di prodotti a base di CBD, approda in Europa

Il team di esperti di NaturalWorks, con sede in Svizzera, ritiene che la natura sia la chiave per uno stile di vita più sano e migliore. La sua missione? Sfruttare il vasto potenziale inutilizzato della pianta della cannabis per creare soluzioni naturali ad alcune sfide molto reali.

NaturalWorks è stata fondata su principi di etica e sostenibilità. Utilizzando solo la ricerca scientifica più rigorosa, l'innovazione e l'applicazione delle migliori pratiche, NaturalWorks si impegna a sviluppare prodotti derivati dalla cannabis di altissima qualità, in modo da garantire che ogni cliente possa beneficiare di tutti i vantaggi che la pianta ha da offrire.

ABBRACCIA LA NATURA

Tutti i fiori di cannabis utilizzati da NaturalWorks sono coltivati organicamente in Svizzera da agricoltori esperti da generazioni, che hanno a cura non solo le piante che coltivano, ma anche il loro ambiente naturale e le loro comunità. Prima della lavorazione, ogni lotto di fiori viene testato in maniera indipendente per stabilire l'esatto profilo cannabinoide e per confermare che sia privo di metalli pesanti e altre pericolose tossine. Dopo la lavorazione, l'olio risultante viene nuovamente testato per stabilire il profilo cannabinoide.

La coltivazione con metodi organici è fondamentale per assicurare la qualità dell'olio di CBD. L'olio di CBD di NaturalWorks è privo di OGM, pesticidi e metalli pesanti, ed è realizzato a partire da vegetale puro al 100%.

ABBRACCIA LA SALUTE

La cannabis è una pianta estremamente versatile, straordinariamente ricca di usi e benefici per la salute, e con un potenziale non scoperto ancora più grande. Ogni anno, un numero sempre maggiore di persone ricorre all'olio di CBD per contribuire a migliorare la propria salute e il proprio benessere. A oggi, l'olio di CBD ha dimostrato un grande potenziale come ausilio nel trattamento di varie patologie, tra cui, tanto per citarne alcune, gestione del dolore cronico, insonnia[i], ansia[ii], depressione, PTSD, miglioramento della salute intestinale e attenuazione di alcune patologie infiammatorie come l'artrite[iii].

ABBRACCIA IL BENESSERE

NaturalWorks si impegna inoltre ad avvicinare le persone e a migliorare l'accesso di tutti alle soluzioni olistiche e naturali, nell'obiettivo di creare una comunità collaborativa con senso, scopo e cuore. Per realizzare questo scopo più elevato, il sito web di NaturalWorks è stato progettato come una fonte di informazioni scientificamente supportata e imparziale per tutte le richieste di informazioni sul CBD. Ogni settimana viene pubblicato un nuovo blog su una serie di argomenti relativi al CBD.

NUOVO Olio di CBD ad ampio spettro NaturalWorks

Direttamente dalla fonte, questo olio di CBD multiuso da vegetale puro al 100% è privo di OGM, di pesticidi e di metalli pesanti. Può essere assunto sotto forma di semplici gocce o mescolato in bevande e cibo. Il prodotto potrà essere acquistato a un prezzo di listino di 45,00 € dal sito web eu.naturalworks.com.

