Nieuw CBD-merk NaturalWorks gelanceerd in Europa

Het in Zwitserland gevestigde expertteam van NaturalWorks is ervan overtuigd dat de natuur de sleutel is tot zowel een gezonder leven als een verbeterde levensstijl. Hun missie? Het enorme onaangeboorde potentieel van de cannabisplant benutten voor de vervaardiging van natuurlijke oplossingen voor een aantal zeer reële uitdagingen.

NaturalWorks is gebaseerd op ethische en duurzame principes. D.m.v. uiterst rigoreus wetenschappelijke onderzoek en doorgedreven innovatie, en in naleving van de best practices, zet NaturalWorks zich in voor de ontwikkeling van cannabisproducten, zodat elke klant kan genieten van al het goede dat de plant te bieden heeft.

HAAL DE NATUUR IN HUIS

Alle cannabisbloemen van NaturalWorks worden in Zwitserland biologisch geteeld door ervaren kwekers die al generaties lang boer zijn en die evenzeer bekommerd zijn om de planten als om hun natuurlijke omgevingen en gemeenschappen. Voorafgaand aan de verwerking wordt elke partij bloemen afzonderlijk getest om het exacte cannabinoïdeprofiel te bepalen en vast te stellen dat ze vrij is van zware metalen en andere gevaarlijke giftige stoffen. Na verwerking wordt de resulterende olie opnieuw getest om het cannabinoïdeprofiel vast te stellen.

De biologische teeltwijze is essentieel voor de kwaliteit van de NaturalWorks CBD-olie. De CBD-olie van NaturalWorks is vrij van GGO, pesticiden, en zware metalen, en hij is 100% plantaardig.

HAAL GEZONDHEID IN HUIS

Cannabis is een uiterst veelzijdige plant met een buitengewone rijkdom aan toepassingen en gezondheidsvoordelen, en een nog groter onontdekt potentieel. Steeds meer mensen vertrouwen op CBD-olie voor het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Tot nu toe is CBD-olie bijzonder doeltreffend gebleken voor de bestrijding van bij uiteenlopende kwalen, zoals (maar niet beperkt tot) chronische pijn, slapeloosheid[i], angst[ii], depressie, PTSS, darmproblemen en bepaalde ontstekingsziekten zoals artritis[iii].

HAAL WELZIJN IN HUIS

NaturalWorks zet zich ook in om mensen dichter bij elkaar te brengen en de toegang tot holistische en natuurlijke oplossingen voor iedereen te verbeteren, om zó een gemeenschap te creëren waarin zingeving en solidariteit centraal staan. Om dat hogere doel te verwezenlijken werd de NaturalWorks-website ontworpen als een wetenschappelijk onderbouwde en onbevooroordeelde bron van informatie over CBD. Wekelijks wordt er een nieuwe blog gepost over een aantal CBD-onderwerpen.

NIEUW NaturalWorks Broad Spectrum CBD-olie

Deze multifunctionele CBD-olie komt rechtstreeks van de bron en is vrij van GGO, pesticiden en zware metalen, alsook 100% plantaardig. Hij kan worden zuiver worden ingenomen of gemengd in dranken en voedsel. Hij zal worden verkocht tegen de adviesprijs van €45,00 op de website eu.naturalworks.com .

Neem voor mediavragen contact op met:

[email protected] , +44 20 8895 6383

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307513/NaturalWorks_Broad_Spectrum_Oil.jpg

SOURCE NaturalWorks