Nel 2020, TAUW aumenta sia la redditività che il suo impatto sociale

DEVENTER, Paesi Bassi, 15 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Stando ai suoi tassi annui, la società di consulenza e ingegneria TAUW ha chiuso il 2020 con un altro fatturato record. Nel 2020 le vendite sono aumentate di oltre il 4%, da 138 milioni di euro nel 2019 a 144 milioni di euro nell'anno successivo. Anche il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato del 16% raggiungendo quasi i 10 milioni di euro. Henrike Branderhorst, membro del consiglio esecutivo di TAUW, afferma: "Siamo molto felici di essere riusciti a dimostrare ancora una volta che, in quanto azienda, è possibile fare profitto e assumere responsabilità sociali allo stesso tempo. Oltre a incrementare ulteriormente il nostro tasso di rendimento, l'anno scorso ci siamo attivati per espandere ancora di più il nostro contributo sociale e ambientale."

Nel 2020 TAUW ha rafforzato la propria posizione quale consulente europeo in materia di ambiente fisico e naturale. Dopo tutto, le sfide sociali come il cambiamento climatico, la diminuzione della biodiversità e le attività industriali sostenibili trascendono i confini nazionali e pertanto richiedono un approccio europeo integrato. TAUW ha lanciato un nuovo slogan alla fine dell'anno scorso: a living ambition.

Fatturato record in un mondo più sostenibile

TAUW ha registrato ottimi risultati per diversi anni di fila e il 2020 non è stato un'eccezione. Il fatturato è aumentato, così come il numero di dipendenti. Ralph van Roessel, membro del consiglio di amministrazione di TAUW, dichiara: "Siamo immensamente orgogliosi dei risultati ottenuti nel 2020. TAUW punta a creare un mondo migliore e più sostenibile, combinando questa sua ambizione con una crescita finanziaria. Solo così possiamo investire sempre di più nelle persone e nell'ambiente, e lavorare a numerosi progetti con un impatto reale. Un esempio è un progetto realizzato in nord Italia. TAUW ha condotto uno studio di fattibilità sulla conservazione massima con il rinnovo del riscaldamento e dell'aria condizionata di una vecchia area ferroviaria. Il sistema sviluppato permetterà di risparmiare 355.700 kg di CO2, che equivale al consumo di 374 automobili o all'impianto di 4446 nuovi alberi".

Dati principali in milioni di euro 2020 2019 Fatturato 144,1 138,0 Margine operativo lordo (EBITDA) 9,9 8,5 Risultato netto 5,8 4,5 Numero medio di dipendenti 1.229 1.202 Solvibilità (equity ratio) 50,9% 47,3%









Il Covid-19 accelera l'innovazione sociale

Branderhorst guarda indietro a un anno emozionante: "Il virus Covid-19 ci ha reso più consapevoli che mai dell'importanza della salute e del benessere dei colleghi. L'anno scorso abbiamo effettuato ulteriori investimenti nel profilo sociale di TAUW. Abbiamo fornito a molti colleghi gli strumenti necessari per lavorare da casa, abbiamo offerto ai dipendenti un alto grado di flessibilità e realizzato iniziative comunicative stimolanti".

I dipendenti di oggi e di domani richiedono un ambiente di lavoro aperto, diversificato, sicuro e partecipativo. Van Roessel aggiunge:

"Un tale ambiente di lavoro non solo contribuisce a una cooperazione fluida con clienti e partner e quindi a progetti di impatto, ma offre anche un immenso valore aggiunto. In questo modo noi di TAUW abbiamo potuto spingere alcuni colleghi altamente competenti a occuparsi di questioni di grande rilevanza. Basti pensare alle decisioni a breve termine sull'approccio anti Covid o alla definizione della nostra ambizione e strategia a lungo termine".

