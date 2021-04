TAUW vergroot in 2020 zowel winstgevendheid als maatschappelijke impact

DEVENTER, Nederland, 15 april 2021 /PRNewswire/ -- Advies- en ingenieursbureau TAUW sloot 2020 af met opnieuw een recordomzet, blijkt uit haar jaarcijfers. In 2020 steeg de omzet met meer dan 4% van EUR 138 miljoen in 2019 naar EUR 144 miljoen. Ook steeg de EBITDA met 16% naar bijna EUR 10 miljoen. Henrike Branderhorst, lid van de tweekoppige directie van TAUW: "Wij zijn heel blij dat we opnieuw hebben kunnen laten zien dat geld verdienen en als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, goed samengaan. Naast het verder verbeteren van ons rendement hebben we het afgelopen jaar ook stappen gemaakt in het verder uitbouwen van onze maatschappelijke bijdrage, zowel op sociaal gebied als op milieuvlak."

In 2020 werkte TAUW verder aan haar positionering als Europees consultancybureau voor het milieu en de fysieke leefomgeving. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, afname van de biodiversiteit en duurzame industriële bedrijfsvoering gaan immers over de landsgrenzen heen en vragen daarom een integrale, Europese aanpak. TAUW lanceerde eind vorig jaar een nieuwe slogan: a living ambition."

Recordomzet in duurzamere wereld

TAUW boekt al jaren op rij goede cijfers, zo ook in 2020. De omzet steeg, evenals het aantal werknemers. Ralph van Roessel, directielid bij TAUW: "We zijn enorm trots dat we dit resultaat in 2020 hebben neergezet. TAUW gaat voor een betere, duurzamere wereld en weet dit samen te brengen met financiële groei. Zo kunnen we nog meer investeren in mens en milieu. Dat leidt tot vele projecten die aantoonbaar impact hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is een project in Noord-Italië. Hier voerde TAUW een haalbaarheidsstudie uit naar de maximale verduurzaming bij renovatie van de verwarming en airco van een oud spoorweggebied. Het ontwikkelde systeem zal een besparing opleveren van 355.700 kg CO2, wat gelijk staat aan het verbruik van 374 auto's of het planten van 4.446 nieuwe bomen."

Kerncijfers in miljoenen euro's 2020 2019

Omzet 144,1 138,0

EBITDA 9,9 8,5

Nettoresultaat 5,8 4,5

Gemiddeld aantal werknemers 1.229 1.202

Solvabiliteit (equity ratio) 50,9% 47,3%















COVID-19 zorgt voor versnelde sociale innovatie

Branderhorst kijkt terug op een enerverend jaar: "Het COVID-19-virus heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt van het belang van gezondheid en welzijn van collega's. We hebben het afgelopen jaar dan ook extra geïnvesteerd in het sociale profiel van TAUW. Zo hebben we heel veel collega's voorzien van de noodzakelijke thuiswerkvoorzieningen, boden we werknemers een grote mate van flexibiliteit en zijn er inspirerende verbindende initiatieven tot stand gekomen." De werknemers van vandaag en morgen vragen om een open, diverse, veilige en participatieve werkomgeving. Van Roessel vult aan: "Zo'n werkomgeving draagt niet alleen bij aan een soepele samenwerking met opdrachtgevers en partners en daarmee aan impactvolle projecten, maar heeft ook intern een enorme meerwaarde. Het heeft ons bij TAUW in staat gesteld om diverse betrokken en kundige collega's echt te binden aan belangrijke vraagstukken. Denk daarbij aan korte-termijn-besluiten rondom de aanpak van COVID-19 of het bepalen van onze lange-termijn-ambitie en strategie."

SOURCE TAUW