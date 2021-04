TAUW fait état d'une augmentation de sa rentabilité et de son impact social en 2020

DEVENTER, Pays-Bas, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Les états financiers de la société de conseil et d'ingénierie TAUW font état d'un chiffre d'affaires record à la fin de l'exercice 2020. En 2020, les ventes ont augmenté de plus de 4 %, passant de 138 millions d'euros en 2019 à 144 millions d'euros. L'EBITDA a également augmenté de 16 % pour atteindre près de 10 millions d'euros. Henrike Branderhorst, l'un des deux directeurs du conseil d'administration de TAUW déclare : « Nous sommes ravis de ces chiffres, qui prouvent une fois de plus que gagner de l'argent et s'acquitter de sa responsabilité sociale en tant qu'entreprise vont de pair. En plus d'améliorer encore nos rendements, nous avons également pris des mesures pour renforcer notre contribution sociale et environnementale au cours de l'année écoulée. »

En 2020, TAUW a continué à œuvrer au renforcement de son positionnement stratégique en tant que cabinet de conseil européen spécialisé dans l'environnement naturel et le cadre de vie physique. Après tout, les défis sociaux tels que le changement climatique, le recul de la biodiversité et les opérations industrielles durables transcendent les frontières nationales et nécessitent une approche européenne intégrée. TAUW a lancé un nouveau slogan à la fin de l'année dernière : une ambition vivante. »

Un chiffre d'affaires record dans un monde plus durable

TAUW a dégagé d'excellents résultats pendant plusieurs exercices consécutifs, et 2020 n'a pas été différent. Les ventes et le nombre d'employés ont augmenté. Ralph van Roessel, directeur du conseil d'administration de TAUW : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir dégagé ces résultats en 2020. TAUW a pour ambition de créer un monde meilleur et plus durable et réussit à concilier cette ambition avec la croissance financière. En conséquence, nous pouvons investir encore plus intensément dans les personnes et l'environnement, en réalisant de nombreux projets qui ont un impact positif démontrable. Notre projet au nord de l'Italie en est un excellent exemple. TAUW a réalisé une étude de faisabilité sur la rénovation du système de chauffage et de climatisation dans une ancienne zone ferroviaire pour une durabilité maximale. Le système conçu permettra d'économiser 355 700 kilos de CO2, ce qui équivaut aux émissions de 374 voitures ou à la plantation de 4 446 nouveaux arbres. »

Chiffres clés en millions d'euros 2020 2019 Chiffre d'affaires 144,1 138,0 EBITDA 9,9 8,5 Résultat net 5,8 4,5 Nombre moyen d'employés 1 229 1 202 Solvabilité (ratio de fonds propres) 50,9% 47,3%









La COVID-19 a accéléré l'innovation sociale

Branderhorst jette un regard rétrospectif sur une année tumultueuse : « Le virus COVID-19 nous a fait prendre conscience plus que jamais de l'importance de la santé et du bien-être de nos collègues. Pour répondre à ce défi, nous avons investi davantage dans le profil social de TAUW l'année dernière. Par exemple, nous avons mis des bureaux à domicile à la disposition de nombreux collègues qui souhaitaient travailler à domicile, nous avons offert aux employés un haut degré de flexibilité et nous avons mis en place des initiatives de connexion stimulantes. » Les employés d'aujourd'hui et de demain exigent un environnement de travail ouvert, diversifié, sûr et participatif. Et Van Roessel d'ajouter : « Ce nouvel environnement de travail ne contribue pas seulement à une collaboration harmonieuse avec les clients et les partenaires, permettant la réalisation de projets percutants, il représente également une énorme valeur ajoutée en interne. Il a permis à TAUW de faire intervenir un groupe de collègues diversifié, engagé et compétent pour relever des défis organisationnels importants. Par exemple, la prise de décisions urgentes sur l'approche à adopter face à la COVID-19 ou la consultation pour définir notre ambition et notre stratégie à long terme.

