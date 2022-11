Nespresso, pioniere del caffè porzionato di qualità superiore, presenta una nuova gamma di capsule di caffè adatte al compostaggio domestico

La rivoluzionaria capsula a base di carta adatta al compostaggio domestico offre un'alternativa per gustare caffè di alta qualità provenienti da fonti sostenibili, senza compromettere l'esperienza di un caffè di qualità eccezionale. Compatibili con le macchine Nespresso Original, le nuove capsule arriveranno in Francia e in Svizzera come progetto pilota a partire dalla primavera del 2023.

VEVEY, Svizzera, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Da oltre 30 anni, Nespresso s'impegna a proporre ai suoi clienti l'esperienza del caffè per eccellenza in modo responsabile. Oggi, il brand ribadisce questo impegno annunciando il lancio di una nuova gamma di capsule a base di carta adatte al compostaggio domestico.

Nespresso's paper-based home compostable capsule offers an additional way to enjoy sustainably sourced high-quality coffee Nespresso CEO Guillaume Le Cunff with Nespresso’s new paper-based home compostable capsule

Dopo tre anni di ricerche e sviluppo, Nespresso ha creato una capsula a base di carta adatta al compostaggio domestico che offre il caffè di alta qualità per cui il marchio è riconosciuto senza compromessi sull'esperienza di gusto., La domanda di packaging compostabile da parte dei consumatori è in aumento e si stima che il 45% dei francesi pratichi il compostaggio domestico di uno o più tipi di rifiuti organici[i].

Guillaume Le Cunff, CEO di Nespresso, afferma: "Spingersi oltre i confini dell'esperienza del caffè è parte dell'innovazione Nespresso e, da quando siamo diventati una B Corp™ all'inizio di quest'anno, siamo più impegnati che mai ad ampliare le scelte sostenibili offerte ai nostri clienti. Siamo entusiasti di annunciare la nostra prima capsula a uso domestico compostabile a base di carta, che andrà a completare la nostra offerta di capsule in alluminio, riciclabili e realizzate con l'80% di alluminio riciclato. Si tratta di un'ulteriore scelta sostenibile, senza compromessi sulla qualità."

La capsula è caratterizzata per diversi aspetti da una tecnologia proprietaria, tra cui la pellicola in biopolimero all'interno della capsula che protegge il caffè dall'ossidazione.

Julia Lauricella, Head of Nestlé System Technology Center, dichiara: "I nostri 40 anni di esperienza nei sistemi di caffè ci hanno permesso, insieme al Nestlé Institute of Packaging Sciences, di sviluppare una capsula a base di carta adatta al compostaggio domestico, compatibile con le macchine Nespresso Original, che incontra e supera le aspettative che i clienti hanno nei confronti di Nespresso in termini di protezione degli aromi e del gusto del caffè .. Abbiamo combinato un processo di formazione di polpa di carta estremamente preciso con uno strato biodegradabile protettivo contro l'ossidazione per preservare il nostro caffè durante il trasporto, la conservazione e l'estrazione ad alta pressione nelle nostre macchine".

Gli esperti del caffè di Nespresso hanno inoltre creato quattro nuove miscele, tra cui un caffè biologico, prodotte nell'ambito del Programma AAA Sustainable Quality™ di Nespresso, appositamente creati per combinarsi perfettamente con queste nuove capsule in carta.

Sviluppate per offrire un'alternativa a coloro che preferiscono e hanno accesso a un sistema di compostaggio, l'innovazione amplierà il ventaglio di opzioni sostenibili già a disposizione dei clienti Nespresso attraverso le capsule in alluminio, materiale infinitamente riciclabile, e realizzate con l'80% di alluminio riciclato. Oggi, Nespresso offre oltre 100.000 punti di raccolta per il riciclo delle capsule in alluminio in 70 Paesi, offrendo un comodo accesso a quasi il 90% dei suoi clienti.

La nuova capsula a base di carta è certificata per il compostaggio da TÜV Austria, un ente internazionale di certificazione. In alcuni Paesi, tra cui la Francia, dove Nespresso sperimenterà questa gamma, le capsule a base di carta sono accettate nel bidone pubblico dei rifiuti organici.

Huhtamaki, fornitore internazionale di soluzioni di imballaggio sostenibili, è uno dei partner coinvolti nello sviluppo di questa nuova capsula a base di carta.

Charles Héaulmé, CEO di Huhtamaki, sostiene: "Siamo lieti di collaborare con Nespresso per la realizzazione delle capsule di carta adatta al compostaggio domestico. Parte di questa rivoluzionaria innovazione è il risultato della combinazione della polpa di carta ottenuta da fibra di legno, un materiale naturale rinnovabile, che viene poi compressa fino a formare la capsula di caffè mediante una tecnologia di alta precisione. In questo modo creiamo un'alternativa per gli amanti di Nespresso".

Nespresso si impegna a sensibilizzare i clienti sulle modalità di compostaggio delle capsule e a sostenere l'accettabilità di queste capsule di caffè nel bidone pubblico dei rifiuti organici. In Francia, Nespresso ha avviato l'Union des Acteurs du Compostable (UAC), un gruppo di interesse che riunisce enti pubblici, aziende, operatori del riciclo e ONG per sostenere l'implementazione di soluzioni che aiutino i produttori di rifiuti organici ad aumentare la loro raccolta differenziata e a sensibilizzare i consumatori sul compostaggio.

La nuova gamma sarà sperimentata inizialmente in Francia e in Svizzera con il sistema Nespresso Original. Entro un anno sarà lanciata anche in altri Paesi europei.

Informazioni su Nespresso

Nestlé Nespresso SA è pioniera e punto di riferimento per il caffè porzionato di altissima qualità. L'azienda lavora con più di 140.000 agricoltori in 18 Paesi attraverso il suo Programma AAA Sustainable Quality™ per integrare le pratiche di sostenibilità nelle aziende agricole e nei paesaggi circostanti. Lanciato nel 2003 in collaborazione con la ONG Rainforest Alliance, il programma aiuta a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando una fornitura sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita delle coltivatrici, dei coltivatori e delle loro comunità. Nel 2022, Nespresso ha ottenuto la certificazione B Corp™, unendosi a un movimento internazionale di 4.900 imprese che soddisfano gli elevati standard B Corp di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza. Con sede a Vevey, Svizzera, Nespresso opera in 81 Paesi e ha oltre 13 000 dipendenti. Nel 2021, ha gestito una rete globale di vendita al dettaglio di 802 boutique.

