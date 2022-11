Nespresso, pionnier du café en portion individuelle de haute qualité, dévoile une nouvelle gamme de capsules à base de papier compostables à domicile

Ces capsules à base de papier innovantes, compostables à la maison, offrent une autre façon de déguster un café de haute qualité issu de sources plus durables, sans aucun compromis sur son goût d'exception. Rétro-compatibles avec les machines Nespresso Original, les nouvelles capsules sont lancées en France et en Suisse au printemps 2023

VEVEY, Suisse, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis 30 ans, Nespresso met un point d'honneur à offrir à ses clients une expérience café de haute qualité de façon plus responsable. Aujourd'hui, la marque réaffirme son engagement en annonçant une nouvelle gamme de capsules à base de papier compostables à la maison.

Au terme de trois ans de recherche et de développement, Nespresso a mis au point une capsule à base de papier compostable à domicile, capable de restituer parfaitement le goût du café de qualité qui fait la réputation de la marque. La demande des consommateurs en emballages compostables ne cesse de croître, et près de 45 % des Français pratiquent désormais le compostage domestique d'un ou plusieurs types de biodéchets.i

Guillaume Le Cunff, PDG de Nespresso, déclare : « Le fait d'aller toujours plus loin pour offrir une expérience café de haute qualité fait partie de l'identité de Nespresso, l'innovation étant au cœur de notre activité depuis notre création. L'obtention de notre certification B Corp™ en début d'année nous pousse à continuer d'offrir des choix plus durables à nos consommateurs. Nous avons le plaisir d'annoncer notre toute première capsule à base de papier compostable à domicile, qui viendra compléter notre offre de capsules en aluminium, un matériau recyclable, et qui sont fabriquées à partir de 80 % d'aluminium recyclé. Nous faisons encore une fois le choix de la durabilité, sans renoncer à la qualité. »

La capsule est un concentré de technologie brevetée, notamment au niveau de son revêtement intérieur en biopolymère également certifié compostable à domicile, qui protège le café de l'oxydation.

Julia Lauricella, Responsable du Nestlé System Technology Center, explique : « Nous nous appuyons sur 40 années d'expérience avec nos systèmes de préparation et notre collaboration avec le Nestlé Institute of Packaging Sciences pour le développement de cette capsule à base de papier compostable à domicile, rétrocompatible avec les machines Nespresso Original, qui répond aux attentes des clients Nespresso en matière de préservation des arômes et du goût. Nous avons associé une pulpe de papier formée avec haute précision à un film en biopolymère également certifié compostable à domicile afin de protéger le café de l'oxydation durant le transport, le stockage et l'extraction à haute pression dans nos machines. »

Chez Nespresso, les experts café ont également créé quatre nouveaux mélanges, dont un café bio, issus du Programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable™ et élaborés spécialement pour ces nouvelles capsules à base de papier.

Conçue comme une alternative pour ceux qui préfèrent et peuvent composter leurs biodéchets, l'innovation donnera encore plus de choix aux consommateurs Nespresso, qui disposent déjà des capsules en aluminium. L'aluminium est un matériau recyclable et les capsules sont fabriquées à partir de 80 % d'aluminium recyclé. Aujourd'hui, Nespresso met à disposition plus de 100 000 points de collecte pour le recyclage des capsules en aluminium dans plus de 70 pays, offrant ainsi à 90 % de ses clients une solution de collecte à proximité de leur domicile.

Le produit est certifié compostable à domicile par l'organisme international de certification TÜV Austria. Dans certains pays, comme la France où Nespresso lancera cette gamme en avant-première, ces capsules sont admises dans la collecte publique de biodéchets.

Huhtamaki, fournisseur mondial d'emballages durables, compte parmi les partenaires impliqués dans le développement de cette capsule à base de papier.

Charles Héaulmé, PDG de Huhtamaki, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Nespresso pour l'élaboration de cette capsule à base de papier compostable à domicile. Une partie de cette innovation de rupture résulte de l'utilisation de pulpe de papier issue de fibre de bois, une matière naturelle et renouvelable, compressée en forme de capsule de café grâce à notre technologie de haute précision, afin de créer une autre alternative pour les amateurs de Nespresso. »

Nespresso a à cœur de sensibiliser sa clientèle au compostage des capsules à base de papier, ainsi que d'œuvrer au déploiement de la collecte publique des biodéchets. En France, Nespresso a lancé l'Union des Acteurs du Compostable (UAC), un groupe d'intérêt destiné à regrouper des organismes publics, des entreprises, des opérateurs de collecte et ONG afin de soutenir et d'aider les collectivités à la mise en place de solutions de collecte de biodéchets, accroître leur tri à la source ainsi qu'à sensibiliser les citoyens au compostage.

La nouvelle gamme sera d'abord lancée en France et en Suisse pour les systèmes Nespresso Original. Son lancement dans d'autres pays d'Europe est prévu en 2024.

À propos de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné haut de gamme. L'entreprise travaille avec plus de 140 000 agriculteurs dans 18 pays dans le cadre de son programme AAA pour une Qualité Durable™ afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans les fermes et leur écosystème. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, ce programme permet d'accroître le rendement et la qualité des récoltes afin de s'assurer d'un approvisionnement durable en café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™, rejoignant ainsi un mouvement international de 4900 entreprises engagées qui répondent aux normes B Corp élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présent dans 81 pays et compte plus de 13 000 collaborateurs. En 2021, l'entreprise gérait un réseau mondial de 802 boutiques.

