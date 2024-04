NETA AUTO ESPONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI BANGKOK

BANGKOK, 4 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il 28 marzo, NETA Auto ha partecipato alla Fiera internazionale del libro di Bangkok 2024 tenutasi in Thailandia. NETA Auto ha partecipato a questo evento in qualità di rappresentante della strategia cinese "Going-Global" per le imprese. La NETA V-II è stata scelta come vettura designata per il 3° Forum editoriale, culturale e di traduzione sino-thailandese, dove ha raccolto ampi consensi ed elogi.

NETA Auto's Thailand Factory Visit Event Scene NETA Auto Signs the First Batch of Large Orders for the NETA V-II

Il fondatore e presidente di NETA Auto, Fang Yunzhou, ha dichiarato che NETA è l'unico marchio automobilistico che prende il nome da una figura mitologica tradizionale cinese. Lo "Spirito NETA" rappresenta un nuovo tentativo di esplorare la cultura tradizionale cinese nella nuova era, una ferma fiducia nella civiltà cinese, un impegno sincero per il valore della Tecnologia per tutti, perseguendo sempre l'obiettivo di rendere popolari le vetture elettriche intelligenti.

Ispirata dallo "Spirito NETA", con l'entrata in mercati come Thailandia, Malesia e Indonesia NETA ha raccolto l'affetto e il riconoscimento di 400.000 utenti in tutto il mondo. La tabella di marcia per l'espansione sul mercato estero ha già abbracciato Europa, Medio Oriente, America Latina e Africa.

Il 29 marzo, presso lo stabilimento thailandese di NETA a Bangkok, la produzione della NETA V-II, uno spazioso SUV intelligente solo elettrico a cinque posti, procede rapidamente.

Durante l'evento con visita alla fabbrica, NETA Auto ha firmato il primo lotto di 100 ordini di clienti chiave di NETA V-II, segnando un grande inizio per le vendite di questa nuova vettura in Thailandia.

Gli illustri ospiti hanno potuto scoprire da vicino la produzione localizzata presso lo stabilimento thailandese di NETA Auto, notando la leadership tecnologica dello stabilimento e testimoniando la ferma determinazione di NETA Auto a rafforzare la propria presenza nell'ASEAN e nei mercati globali.

La Thailandia è la prima tappa dell'espansione all'estero di NETA. In soli 19 mesi dal suo lancio in Thailandia, NETA ha acquisito oltre 14.000 utenti thailandesi, conquistando quasi il 20% della quota di mercato nel mercato thailandese dei veicoli solo elettrici. I suoi modelli, che incarnano il valore della Tecnologia per tutti, hanno ricevuto risposte entusiastiche a livello locale, classificandosi tra i primi 3 nelle vendite di vetture solo elettriche in Thailandia dallo scorso anno, con ordini in continua crescita.

Sostenitrice delle vetture elettriche intelligenti di alta qualità a livello globale e promotrice della cultura cinese, NETA Auto incarna alta tecnologia, alto valore aggiunto e rappresenta una forza trainante nella trasformazione ecologica. Nel suo percorso verso la globalizzazione, NETA si sta evolvendo da "NETA Cina" a "NETA mondo".

Informazioni su NETA Auto

NETA Auto, un marchio di Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), è un innovatore leader nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. Con un focus su "Tech for all" e "Realizzare veicoli elettrici intelligenti per tutti", NETA Auto sviluppa veicoli elettrici di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. La sua gamma comprende modelli di grande diffusione come NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) e NETA V. NETA Auto è dedicata al settore consumer di massa, introducendo nuovi modelli ogni anno e coprendo i segmenti A0-B mainstream. Il marchio ha inoltre sviluppato la "Shanhai Platform", una piattaforma per auto intelligente e sicura, e il marchio HOZI Technology, soddisfacendo le richieste degli utenti e promuovendo l'accessibilità alla tecnologia avanzata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378540/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378541/2.jpg