HOZON AUTO FIRMA UFFICIALMENTE UN ACCORDO CONGIUNTO, ASSICURANDOSI UN INVESTIMENTO SUPERIORE A 5 MILIARDI DI RMB

TONGXIANG, Cina, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il 15 aprile Hozon Auto ha concluso un accordo di investimento con diverse società di investimento cinesi per oltre 5 miliardi di RMB, rafforzando ulteriormente le proprie capacità finanziarie. Con il coordinamento di varie risorse correlate, Hozon Auto accelererà il processo di IPO e continuerà ad aumentare gli investimenti nella ricerca e sviluppo di prodotti e nell'innovazione tecnologica. Inoltre, espanderà il suo centro di ricerca e sviluppo di reti intelligenti per facilitare l'espansione all'estero.

Tongxiang Municipal People's Government Mayor Wang Jian, Hozon Auto Founder Fang Yunzhou, and Hozon Auto Co-founder Zhang Yong attended the ceremony and delivered speeches

Tongxiang Government Capital Investment Operation Co., Ltd., Yichun Jinheng Equity Investment Co., Ltd. e Nanning Minsheng New Energy Industry Investment Partnership Enterprise (partnership in accomandita semplice) hanno firmato l'"Accordo congiunto per lo sviluppo di alta qualità di Hozon Auto" con rappresentanti di Hozon Auto. Hanno assistito alla cerimonia della firma vari rappresentanti degli azionisti Hozon Auto, Beijing Huading Xindong Power Equity Investment Fund, Chengdu Hongjing Technology Co., Ltd. e Ningbo Meishan Bonded Port Area Wendeng Investment Co., Ltd.

Erano presenti alla cerimonia della firma anche il sindaco del governo popolare municipale di Tongxiang, Wang Jian, il fondatore e il cofondatore di Hozon Auto, Fang Yunzhou e Zhang Yong nonché vari rappresentanti delle parti interessate.

Informazioni su NETA Auto

NETA Auto, un marchio di Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), è uno dei principali innovatori nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. Con un focus su "La tecnologia per tutti" e "Realizzare veicoli elettrici intelligenti per tutti", NETA Auto sviluppa veicoli elettrici di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. La sua gamma comprende modelli di grande diffusione come NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) e NETA V. NETA Auto è dedicata al settore consumer di massa, lanciando nuovi modelli ogni anno e coprendo i segmenti A0-B mainstream. Il marchio ha inoltre sviluppato la "Shanhai Platform", una piattaforma per auto intelligente e sicura, e il marchio HOZI Technology, soddisfacendo le richieste degli utenti e promuovendo l'accessibilità alla tecnologia avanzata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2392786/Municipal_People_s_Government_Mayor_Wang_Jian_Hozon_Auto_Founder_Fang.jpg