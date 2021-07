Nippon Express Italia acquisisce la certificazione GDP per il magazzino di proprietà dell'azienda nei pressi dell'aeroporto di Milano Malpensa

TOKYO, 19 luglio, 2021 /PRNewswire/ --Nippon Express Italia S.P.A. (di seguito "NE Italia"), filiale locale di Nippon Express Co., Ltd., ha ottenuto la certificazione Good Distribution Practice (GDP) dall'organismo di certificazione CERTIQUALITY S.r.l., a decorrere dal 25 maggio, per il magazzino di proprietà dell'azienda situato nei pressi dell'aeroporto di Milano Malpensa, dimostrando la sua conformità alle norme GDP per la corretta distribuzione dei prodotti farmaceutici stabilite dalla Commissione europea.

L'Italia è uno dei principali produttori mondiali di prodotti farmaceutici, e rappresenta il 12% della produzione farmaceutica mondiale e il 22% di quella europea. La produzione farmaceutica è un settore in ascesa anche a livello nazionale, avendo registrato una crescita del 168% negli ultimi dieci anni.

NE Italia ha costruito nuove strutture a temperatura controllata dotate di unità di raffreddamento per mantenere intervalli di temperatura di 2-8 °C (20 m2) e 15 - 25 °C (470 m2) all'interno del magazzino di proprietà dell'azienda a Lainate, situato a circa 30 km a sud-est dell'aeroporto di Milano Malpensa. Ciò consentirà a NE Italia di soddisfare le esigenze logistiche dei clienti dell'industria farmaceutica combinando i servizi di stoccaggio temporaneo che utilizzano questi impianti con i servizi di trasporto internazionale a temperatura controllata di Nippon Express.

Nippon Express potenzierà ulteriormente i propri servizi per soddisfare esigenze di logistica farmaceutica sempre più sofisticate e diversificate e rafforzerà le proprie iniziative per conto dell'industria farmaceutica, posizionata come settore prioritario nell'attuale business plan aziendale.

