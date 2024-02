Omega ottiene 6 milioni di dollari in finanziamenti per aiutare gli utenti a sfruttare le risorse digitali cross-chain

Consentire ai titolari di Bitcoin di utilizzare il valore dei loro Bitcoin Layer 1 per la generazione di rendimento.

MIAMI, 9 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Omega ha chiuso un round di finanziamento da 6 milioni di dollari, segnando una pietra miliare nel suo tentativo di integrare Bitcoin nativo nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). Questa sostanziale infusione finanziaria è avvenuta attraverso tre round di investimento, con il contributo di uno straordinario elenco di partecipanti, tra cui Lightspeed Faction, Borderless Capital, Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund (gestito da Borderless Capital), Bankless Ventures, Wave Digital, Blockchain.com, Blockchain Founders Fund, Kronos Ventures, XTBO Humla, Cadenza, Psalion Ventures, AlphaLab Capital, Side Door Ventures e MH Ventures.

Questi fondi sono destinati allo sviluppo e al lancio di una piattaforma decentralizzata pionieristica, progettata per consentire ai proprietari di Bitcoin di sbloccare il potenziale di generazione di rendimento dei loro asset Bitcoin Layer 1. Con l'intenzione di svelare la sua beta pubblica nei prossimi 60 giorni, Omega è sulla buona strada per ridefinire l'utilità di Bitcoin all'interno dell'ecosistema DeFi, offrendo opportunità senza precedenti per la generazione di rendimento.

"Siamo soddisfatti di avere il sostegno dei nostri rispettati partner di investimento", ha commentato Wes Cowan, cofondatore e CEO di Omega. "Questo supporto finanziario e di consulenza ci consente di portare avanti la nostra ricerca per espandere gli orizzonti di Bitcoin DeFi".

"Siamo molto lieti di far parte del cammino di Omega mentre apre la strada per sbloccare il vero potenziale di Bitcoin nella DeFi. Questo investimento sottolinea la nostra fiducia nel team di Omega e nella sua visione di rivoluzionare la generazione di rendimento per i titolari di Bitcoin, e guardiamo con fiducia all'impatto del loro lavoro sul futuro della finanza decentralizzata", ha aggiunto Aly Madhavji, Managing Partner di Blockchain Founders Fund.

Eric Ryklin, cofondatore e COO di Omega, ha espresso profondo orgoglio per l'impegno costante e l'innovazione creativa del team. "Questo risultato finanziario conferma la nostra missione di rivoluzionare il dominio DeFi", ha osservato. "Siamo ora pronti a lanciare la nostra beta pubblica, un passo importante per dare più autonomia agli investitori in Bitcoin e promuovere progressi significativi nel settore DeFi Bitcoin".

Omega è impegnata a guidare la prossima ondata di progressi nella DeFi Bitcoin e questo traguardo nel finanziamento posiziona il progetto per un'adozione significativa nei prossimi mesi.

Informazioni su Omega

OMEGA.xyz sviluppa infrastrutture Web3 che consentono la collateralizzazione di bitcoin inattivi per la generazione di rendimento nella DeFi.

