Omega haalt $ 6 miljoen financiering binnen om gebruikers te helpen bij het cross-chain verhandelen van digitale activa

Dit stelt Bitcoin houders in staat om de waarde van hun laag 1 Bitcoin te gebruiken voor het genereren van rendement.

MIAMI, 9 februari 2024 /PRNewswire/ -- Omega heeft een financieringsronde van $ 6 miljoen afgesloten, wat een belangrijke mijlpaal is in zijn streven om Bitcoin in het gedecentraliseerde financiële landschap (DeFi) te integreren. Deze omvangrijke financiële injectie kwam tot stand in drie investeringsrondes, met bijdragen van een indrukwekkend aantal deelnemers, waaronder Lightspeed Faction, Borderless Capital, Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund (beheerd door Borderless Capital), Bankless Ventures, Wave Digital, Blockchain.com, Blockchain Founders Fund, Kronos Ventures, XTBO Humla, Cadenza, Psalion Ventures, AlphaLab Capital, Side Door Ventures en MH Ventures.

Deze fondsen zijn bestemd voor de ontwikkeling en lancering van een baanbrekend gedecentraliseerd platform, ontwikkeld om Bitcoin-eigenaren in staat te stellen het opbrengstpotentieel van hun laag 1 Bitcoin-activa te ontsluiten. Er zijn plannen om de publieke bèta in de komende 60 dagen te onthullen. Omega is hard op weg om het nut van Bitcoin binnen het DeFi-ecosysteem opnieuw te definiëren en biedt ongekende mogelijkheden voor het genereren van opbrengsten.

We zijn erg blij met de steun van onze gerespecteerde investeringspartners," aldus Wes Cowan, medeoprichter en CEO van Omega. "Dankzij deze financiële en adviserende steun kunnen we verder bouwen aan onze zoektocht naar een bredere horizon voor Bitcoin DeFi."

"We zijn opgetogen om samen met Omega het pad vrij te maken om het ware potentieel van Bitcoin in DeFi te ontsluiten. Deze investering onderstreept ons geloof in het team van Omega en hun visie om een radicale verandering in te zetten in het genereren van opbrengsten voor Bitcoin-houders. We kijken met spanning uit naar de impact van hun werk op de toekomst van gedecentraliseerde financiën," aldus Aly Madhavji, Managing Partner bij Blockchain Founders Fund.

Eric Ryklin, medeoprichter en COO van Omega, liet zien dat hij zeer trots is op de standvastige toewijding en creatieve innovatie van het team. "Dit financieringsresultaat bevestigt onze missie om het DeFi-domein te revolutioneren," merkte hij op. "We zijn nu klaar om onze publieke bèta te starten. Dit is een belangrijke stap om Bitcoin-beleggers meer mogelijkheden te geven en belangrijke vooruitgang te boeken in de Bitcoin DeFi arena."

Omega wil de volgende golf van ontwikkelingen in Bitcoin DeFi stimuleren. Met deze financieringsmijlpaal is het project klaar om in de komende maanden een significante overstap te maken.

Over Omega

OMEGA.xyz is een aanbieder van Web3-infrastructuur die de collateralisatie van inactieve bitcoin mogelijk maakt voor het genereren van rendement in DeFi.

