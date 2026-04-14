Omio lancia l'app su ChatGPT, portando la ricerca di viaggi multimodali in tempo reale a 900 milioni di utenti

Le opzioni di trasporto tra treni, autobus, voli e traghetti sono ora ricercabili direttamente su ChatGPT, portando la rete di trasporto globale di Omio agli utenti AI di tutto il mondo

BERLINO, 14 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Omio , la principale piattaforma al mondo per i viaggi multimodali, annuncia oggi il lancio della propria app su ChatGPT, che consente ai passeggeri di cercare e confrontare opzioni di viaggio in tempo reale tramite un'interfaccia conversazionale basata sull'intelligenza artificiale.

Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nell'ambizione di Omio di affermarsi come piattaforma AI-native all'avanguardia e porta la rete globale di trasporti di Omio, composta da oltre 3.000 partner, ai 900 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui i viaggi vengono pianificati e prenotati.

Omio ha costruito uno dei più grandi ecosistemi di viaggio al mondo, con opzioni prenotabili in 47 Paesi. Serve oltre un miliardo di utenti all'anno, con più di 100.000 persone che viaggiano ogni giorno tramite i suoi servizi. Con il lancio su ChatGPT, Omio introduce la propria rete globale in una nuova interfaccia conversazionale, in un momento in cui oltre la metà dei viaggiatori dichiara di voler utilizzare l'AI per pianificare e prenotare i propri viaggi.

Combinando il proprio inventario globale di viaggi con i modelli più avanzati di OpenAI, tra cui Codex e ChatGPT 5.4, Omio offre modalità più intelligenti per trasformare il modo in cui gli utenti scoprono i viaggi, nell'ambito di una collaborazione annuale con OpenAI.

Naren Shaam, Founder e CEO di Omio, ha dichiarato:

"Con l'AI al centro dell'innovazione, la pianificazione dei viaggi sta passando dalla ricerca alla conversazione. Con Omio ora su ChatGPT, offriamo viaggi prenotabili in pochi secondi. Allo stesso tempo, consentiamo a migliaia di operatori di viaggio di essere trovati in nuovi modi e di ampliare la propria visibilità all'interno di un ecosistema globale. Si tratta di un passo verso la costruzione dell'infrastruttura che definirà come miliardi di viaggi verranno scoperti e prenotati, oggi e in futuro".

Cercare e confrontare migliaia di operatori direttamente su ChatGPT, in pochi secondi

I viaggiatori che attivano l'app Omio possono ora pianificare i propri spostamenti interamente all'interno di ChatGPT. Invece di passare da un sito all'altro, possono porre le stesse domande che farebbero a un agente di viaggio. Gli utenti possono esplorare istantaneamente tratte, prezzi e opzioni tra diversi mezzi di trasporto prima di procedere alla prenotazione.

Ad esempio:

Qual è il percorso più veloce ed economico da Roma a Firenze sabato prossimo?

Conviene prendere il treno o un volo da Parigi a Barcellona?

Devo andare da San Paolo a Rio domani mattina: meglio autobus o aereo?

Supportare i partner globali in una nuova era di scoperta del viaggio

L'app Omio su ChatGPT rappresenta anche un passo avanti nella democratizzazione del mercato degli operatori di viaggio. Dai piccoli operatori locali di autobus e traghetti, prima visibili solo su Omio, fino alle principali compagnie aeree e ferroviarie, tutti saranno mostrati direttamente ai viaggiatori durante la ricerca del percorso migliore. Per la rete di partner di Omio, questo significa visibilità immediata presso centinaia di milioni di utenti globali tramite l'app Omio su ChatGPT, siano essi operatori locali o nazionali.

Tomas Vocetka, Chief Technology Officer di Omio, ha dichiarato:

"Nel corso dell'ultimo anno abbiamo lavorato con OpenAI per integrare l'IA più avanzata in tutta la nostra azienda. E questo è solo l'inizio. In Omio vogliamo guidare la prossima era dei viaggi intelligenti, con molte altre novità in arrivo. Stiamo costruendo un futuro in cui l'intelligenza anticipa il viaggio prima ancora che inizi, e il mondo si muove con chi viaggia".