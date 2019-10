One Million Liters e DryIndigo Technology portano la rivoluzione del denim sostenibile al KingPins di Amsterdam

Dopo aver implementato la tecnologia DryIndigo® nel 2019, Tejidos Royo è riuscita a risparmiare oltre 1 milione di litri di acqua nel processo di tintura del denim. Il risparmio economico così ottenuto è stato devoluto all'UNICEF per i programmi in ambito di acqua potabile e fognature che migliorano le vite di migliaia di bambini in tutto il mondo.

Secondo le stime dell'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), produrre un paio di jeans con il sistema convenzionale significa utilizzare una quantità di acqua pari a quella che una persona potrebbe bere nel corso di oltre sette anni. DryIndigo® utilizza lo 0% di acqua nel processo di tintura. Inoltre, riduce il consumo energetico del 65% durante la fase di produzione, utilizza l'89% in meno di prodotti chimici, ed elimina completamente il problema dello scarico finale delle acque.

José Rafael Royo, membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, ha spiegato che "nell'industria tessile è necessario rivedere i processi per aumentarne notevolmente la sostenibilità. DryIndigo® è un importante traguardo in questa direzione, e auspichiamo che possa rendere il nostro settore molto più responsabile nei confronti dell'ambiente. Ora che abbiamo innescato la rivoluzione del denim sostenibile, insieme a One Million Liters, vogliamo che tutti vi prendano parte e che possiamo raggiungere insieme gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite per il 2030".

Unitevi alla rivoluzione del denim sostenibile!

Informazioni su DryIndigo®

Come sostiene il claim dell'azienda "Textiles with values" e dopo 10 anni di ricerche, l'azienda tessile spagnola Tejidos Royo ha collaborato con Gaston Systems Inc. e Indigo Mill Designs (IMD) per sviluppare un rivoluzionario processo di tintura con indaco che ha dato vita alla tecnologia DryIndigo®. Questo straordinario processo di tintura utilizza l'indigo, ma senza acqua, e in uno spazio davvero ridotto. In questo modo, DryIndigo® riduce in modo sostanziale l'impatto ambientale e tutto ciò che ne consegue, ma offre anche il grande vantaggio di rispettare pienamente la caratteristica principale del denim tradizionale: il suo colore.

Informazioni su Tejidos Royo

Tejidos Royo è un'azienda spagnola fondata nel 1903, leader dell'industria tessile in Europa. La sua fama internazionale e la sua vasta rete di marketing le consentono di esportare tessuti a clienti in oltre 30 Paesi. Il suo modello di business verticale copre: filatura, tintura con indigo, tessitura, tintura in pezza, finiture speciali.

