La révolution du jean durable arrive chez KingPins Amsterdam avec l'initiative « Un million de litres » et la technologie DryIndigo

Grâce à la technologie pionnière DryIndigo® mise au point par le fabricant espagnol Tejidos Royo, il est désormais possible d'économiser de l'eau dans le processus de production de jeans. C'est une véritable révolution dans l'industrie textile.

La campagne invite les utilisateurs du monde entier à rejoindre la « révolution du jean durable » en participant à un concours visant à donner un million de litres d'eau à une bonne cause.

AMSTERDAM, 23 octobre 2019 L'initiative « Un million de litres » a été lancée aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration du KingPins Show à Amsterdam, l'un des événements les plus importants mondiaux en matière de jean. La mission principale de la campagne est de sensibiliser le public en montrant comment le fait de modifier une partie du processus de production ou de fabrication peut accélérer le passage à une industrie textile plus durable.

Pour sensibiliser la population, l'initiative invite les utilisateurs à choisir la cause pour laquelle ils souhaitent faire don du prochain million de litres d'eau, en utilisant la plateforme www.onemillionliters.com et les principaux réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn), avant le 30 novembre 2019.

Grâce à la mise en œuvre de la technologie DryIndigo® en 2019, Tejidos Royo a économisé plus d'un million de litres d'eau utilisés dans la teinture des jeans. La contribution économique des premiers millions de litres économisés a été reversée à UNICEF pour ses programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, qui améliorent la vie de milliers d'enfants dans le monde.

Des rapports de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) indiquent que la production d'un jean en utilisant le système conventionnel utilise une quantité d'eau équivalente à celle qu'une personne pourrait boire en sept ans. DryIndigo® utilise 0 % d'eau dans le processus de teinture. Cela réduit également la consommation d'énergie de 65 % lors de la fabrication, il utilise 89 % moins de produits chimiques, et élimine complètement les rejets d'eaux usées.

José Rafael Royo, membre du conseil d'administration de la société, « Dans l'industrie textile, nous devons repenser nos processus pour en faire un secteur beaucoup plus durable.DryIndigo® est une étape majeure dans ce domaine et nous espérons qu'il contribuera à renforcer la responsabilité de notre industrie vis-à-vis de notre environnement. Nous sommes confrontés à la révolution du jean durable et, avec l'initiative « Un million de litres », nous voulons que tout le monde y participe afin que, tous ensemble, nous puissions atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies avant 2030. »

Rejoignez la révolution du jean durable !

À propos de DryIndigo®

Dans le cadre de la revendication de l'entreprise - Textiles de valeur - et après 10 ans de recherche, le fabricant de textiles espagnol Tejidos Royo a collaboré avec Gaston Systems Inc. et Indigo Mill Designs (IMD) pour développer un procédé révolutionnaire de teinture à l'indigo, qui a donné la technologie DryIndigo®. Ce procédé de teinture unique teint à l'indigo, mais sans eau, dans un espace très réduit. Cela réduit considérablement son impact sur l'environnement et tout ce que cela implique, mais DryIndigo® offre aussi le grand avantage de respecter pleinement la caractéristique principale du jean traditionnel : sa couleur.

À propos de Tejidos Royo

Tejidos Royo est une entreprise espagnole fondée en 1903 et leader dans l'industrie textile en Europe. Sa vocation internationale et son vaste réseau de commercialisation lui permettent d'exporter des tissus à des clients dans plus de 30 pays. Son modèle d'affaires vertical couvre : le filage, la teinture indigo, le tissage, la teinture de pièces, les finitions spéciales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014718/Tejidos.jpg

SOURCE Tejidos Royo