OverIT lancia il nuovo prodotto NextGen Geo per modernizzare l'intero ciclo di vita degli asset lineari.

BOSTON, 30 maggio 2024 /PRNewswire/ -- L'azienda di software leader nel mercato del Field Service Management amplia il proprio portafoglio di prodotti aggiungendo funzionalità geospaziali alle sue attuali offerte di Field Service e Field Collaboration.

Nel dinamismo del mondo in cui viviamo, la gestione degli asset lineari assume un'importanza più cruciale che mai. Dalle utility alle aziende di telecomunicazioni, il funzionamento efficiente degli asset lineari è la spina dorsale di innumerevoli settori e ha un impatto significativo sulla vita quotidiana di intere comunità.

NextGen Geo rappresenta un punto di svolta fondamentale per le organizzazioni che gestiscono asset lineari, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei clienti che vanno oltre la mera mappatura. La vision di OverIT trova il suo fondamento nel garantire la gestione dell'intero ciclo di vita dei dati geospaziali per condurre le attività mission-critical.

NextGen Geo consente di gestire casi d'uso complessi, rivelandosi essenziale nel garantire una fornitura di servizi senza alcuna interruzione. Con oltre 20 anni di esperienza, OverIT è in grado di fornire soluzioni GIS a copertura di tutti i casi d'uso mission-critical. Che si tratti di progettare una rete, monitorare in tempo reale l'avanzamento delle attività rispetto al progetto iniziale o gestire un'emergenza, OverIT supporta le organizzazioni nel prendere decisioni, garantendo al contempo un'elevata qualità dei dati.

Inoltre, i clienti dipendono sempre più spesso dall'utilizzo di molteplici sistemi GIS. In risposta a questa esigenza, OverIT offre una soluzione SaaS unificata che funge da "single pane of glass" per accedere a dati GIS aggiornati da qualsiasi sistema si stia utilizzando. In questo modo, le informazioni vitali sono disponibili sempre e ovunque.

"Stiamo continuando il nostro cammino verso l'essere il partner digitale di fiducia per le operazioni mission-critical nei settori Energy & Utility, Oil & Gas, Telco e Transportation." ha dichiarato Paolo Bergamo, Chief Executive Officer di OverIT. "Il lancio di NextGen Geo amplia la nostra offerta di soluzioni che vanno in questa direzione. Il nuovo prodotto supporta le organizzazioni nel mantenere alta la qualità dei dati di rete complessa e a renderli disponibili a tutti i dipartimenti. Inoltre, NextGen Geo fornisce alle organizzazioni informazioni sulla rete di importanza vitale, supportando il processo decisionale in scenari complessi. NextGen Geo modernizza l'intero ciclo di vita degli asset lineari!"

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all'ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how in ambito industry, l'azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

