OverIT lance le nouveau produit NextGen Geo pour moderniser le cycle de vie des actifs linéaires de bout en bout

BOSTON, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- La société leader dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM) élargit son portefeuille de produits en ajoutant des capacités géospatiales à ses offres existantes de services sur le terrain et de collaboration sur le terrain.

Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, la gestion des actifs linéaires est plus cruciale que jamais. Des services publics aux télécommunications, l'exploitation efficace des actifs linéaires est l'épine dorsale d'innombrables industries et a un impact significatif sur la vie quotidienne de communautés entières.

NextGen Geo représente une avancée décisive pour les organisations qui gèrent des actifs linéaires, en répondant aux besoins évolutifs des clients au-delà de la simple cartographie. La vision d'OverIT repose sur la gestion complète du cycle de vie des données géospatiales pour gérer les opérations critiques.

NextGen Geo s'attaque à des cas d'utilisation complexes qui s'avèrent essentiels pour assurer une prestation de services ininterrompue. Avec plus de 20 ans d'expertise, OverIT peut fournir des solutions SIG à l'ensemble des cas d'utilisation critiques. Qu'il s'agisse de la conception du réseau, du suivi en temps réel de la construction par rapport à la conception ou de la gestion des urgences, OverIT aide les organisations à prendre des décisions, tout en maintenant une qualité élevée des données.

En outre, les clients dépendent fréquemment de plusieurs systèmes SIG disparates. En réponse à ce défi, OverIT offre une solution SaaS unifiée qui sert de vitrine unique pour accéder aux données SIG mises à jour dans tous les systèmes. Cela garantit que les informations vitales sont accessibles « à tout moment et en tout lieu ».

« Nous sommes en passe de devenir les partenaires numériques de confiance pour les opérations critiques dans les secteurs de l'énergie et des services publics, du pétrole et du gaz, des télécommunications et des transports, a déclaré Paolo Bergamo, directeur général d'OverIT. La sortie de NextGen Geo élargit notre gamme de solutions dans cette direction. Il aide les entreprises à maintenir la qualité des données de réseau complexes et à les rendre disponibles dans tous les départements. De plus, ce nouveau produit fournit aux organisations des informations vitales sur le réseau, ce qui facilite la prise de décision dans des scénarios complexes. NextGen Geo modernise le cycle de vie des actifs linéaires de bout en bout ! »

Pour en savoir plus sur OverIT, consultez le site

À propos d'OverIT

OverIT, soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une entreprise multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et d'expertise comme un fournisseur de premier plan dans les domaines de la gestion des services sur le terrain et de la gestion des ressources humaines, en raison de son offre de produits et de son expertise approfondie dans le secteur. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

