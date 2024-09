OverIT nomina Henry Middleton nuovo Chief Financial Officer

MILANO, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ -- OverIT, provider leader di soluzioni software per il Field Service Management, annuncia la nomina di Henry Middleton come nuovo Chief Financial Officer.

In questo ruolo, Middleton riporterà al CEO e Presidente di OverIT, Paolo Bergamo, e sarà fondamentale nel definire gli investimenti e le strategie aziendali di OverIT, con l'obiettivo di espandere la presenza globale dell'azienda e migliorare ulteriormente le sue performance finanziarie.

OverIT appoints Henry Middleton as new Chief Financial Officer

Henry porta in OverIT una solida esperienza di oltre 20 anni in ambito software B2B. Prima di entrare a far parte di OverIT, Middleton ha ricoperto il ruolo di Finance Director e CFO presso Vision-Box, dove ha dato un contributo fondamentale nel guidare la trasformazione dell'azienda e nel realizzare con successo il passaggio ad un modello di business subscription-based. Prima di Vision-Box, Middleton ha ricoperto le posizioni di Group Financial Controller presso eFront e Omnifone e di CFO presso ROXi.

Nel corso degli ultimi tre anni, il CFO uscente Nicola Cattarossi ha guidato lo spin-off di OverIT, strutturato le operazioni finanziarie, automatizzato la maggior parte dei processi e trasformato il modello di business in Software as a Service. Cattarossi rimarrà ancora in azienda per un periodo tale da garantire una transizione e una trasmissione delle conoscenze efficace, prima di scrivere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua carriera.

Paolo Bergamo, CEO e Presidente di OverIT, ha dichiarato: "Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Nicola per il suo lavoro. Negli ultimi tre anni, OverIT ha vissuto una trasformazione straordinaria e, mentre continuiamo il nostro percorso di crescita, sono estremamente entusiasta di accogliere Henry nel nostro team come CFO. La sua comprovata esperienza in ambito software B2B fornirà la leadership finanziaria necessaria ad accelerare la nostra espansione globale e a raggiungere i nostri obiettivi."

"Sono entusiasta di entrare a fare parte di OverIT, soprattutto in un momento di crescita così importante", afferma Henry Middleton, che poi aggiunge: "È mia intenzione continuare a lavorare partendo dalle solide fondamenta che sono state poste. Sono certo che la mia esperienza e leadership contribuiranno a consolidare ulteriormente il supporto del team Finance al progetto di trasformazione SaaS di OverIT."

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all'ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how in ambito industry, l'azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

