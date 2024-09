OverIT nomme Henry Middleton au poste de directeur financier

MILAN, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- OverIT, un chef de file des logiciels de gestion des services sur site, annonce la nomination de Henry Middleton en tant que nouveau directeur financier.

À ce titre, Middleton rendra compte au CEO et président, Paolo Bergamo, et jouera un rôle essentiel dans l'élaboration des investissements et des stratégies commerciales d'OverIT, afin d'étendre sa portée mondiale et d'optimiser ses performances financières.

Henry apporte à OverIT plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des logiciels B2B. Il rejoint OverIT après avoir travaillé chez Vision-Box où, en tant que directeur financier et directeur des finances, il a joué un rôle fondamental dans la transformation de l'entreprise et a mené avec succès le passage à un modèle commercial basé sur l'abonnement. Avant de rejoindre Vision-Box, Middleton a occupé les postes de contrôleur financier du groupe chez eFront et Omnifone, et de directeur financier chez ROXi.

Au cours des trois dernières années, l'ancien directeur financier Cattarossi a dirigé la scission de l'entreprise, structuré les opérations financières, automatisé la plupart des processus et fait évoluer le modèle d'entreprise vers le SaaS. Il restera en poste pendant un certain temps afin d'assurer une transition et un transfert de connaissances fluides, après quoi il entamera un nouveau chapitre prometteur de sa carrière.

Paolo Bergamo, CEO et président d'OverIT, déclare : « Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Nicola pour son travail. Au cours des trois dernières années, OverIT a connu une transformation phénoménale et, alors que nous poursuivons notre croissance et notre trajectoire, je suis extrêmement heureux d'accueillir Henry dans notre équipe en tant que directeur financier. Son expérience éprouvée dans le domaine des logiciels B2B nous apportera le leadership financier qui nous aidera à accélérer notre expansion mondiale afin d'atteindre nos objectifs. »

« Je suis d'intégrer OverIT, en particulier à un moment de croissance aussi important », ajoute Henry Middleton. « Je m'engage à continuer à renforcer les bases exceptionnelles qui ont été établies et je suis convaincu que mon expérience et mon leadership permettront d'approfondir la contribution de l'équipe financière au projet de transformation SaaS d'OverIT ».

OverIT , soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une société multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur site. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil comme un fournisseur de premier plan pour les industries FSM et AR, en raison de son offre de produits et de son expertise sectorielle approfondie. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

