Ping Identity raggiunge una pietra miliare nella Fiducia Digitale: la biometria Zero-Knowledge nell'era dell'Intelligenza Artificiale

Keyless

07 gen, 2026, 12:01 GMT

Con il completamento dell'acquisizione di Keyless, vengono aggiunte l'autenticazione biometrica e la riverifica privacy-preserving per rafforzare le difese aziendali contro lo spoofing e le frodi alimentate dall'intelligenza artificiale.

DENVER, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Ping Identity, leader nella protezione delle identità digitali per le più grandi aziende del mondo, ha rafforzato oggi la propria piattaforma di identità per aiutare le imprese a contrastare attacchi veicolati dall'IA sempre più sofisticati. Con il completamento dell'acquisizione di Keyless, Ping aggiunge la tecnologia "Zero-Knowledge Biometrics" al proprio portfolio, ampliando l'accesso con autenticazione biometrica e validazione continua, entrambi indipendenti dal dispositivo e protette crittograficamente, elevando lo standard di fiducia verificata in tutto l'ecosistema digitale.

Keyless è stata fondata in Italia dagli imprenditori Andrea Carmignani e Fabian Eberle e ha successivamente rafforzato la propria leadership tecnica con il contributo di rinomati esperti italiani di crittografia, il Professor Giuseppe Ateniese e il Dott. Paolo Gasti (oggi CTO).

Dopo le prime attività operative tra Singapore, Londra e la Silicon Valley, l'azienda ha riportato il proprio centro di gravità in Italia nel 2019 con il supporto di LUISS/LA4G. Sostenuta da investitori tra cui Rialto Ventures, Primo Miglio, P101 e Smart&Start Invitalia, e affiancata da figure di riferimento come Stefano Quintarelli, Alessandro Profumo e Francesco Caio, Keyless ha accelerato rapidamente il proprio percorso di crescita, ottenendo implementazioni su larga scala con l'Università LUISS e Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana, e ricevendo un riconoscimento al Quirinale come caso di eccellenza italiana su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La tecnologia brevettata Keyless Zero-Knowledge Biometrics consente una riverifica immediata dell'utente originario, semplicemente con uno sguardo. Questo permette di eseguire l'autenticazione a più fattori e la riverifica in meno di 300 millisecondi. Ogni verifica utilizza tecniche crittografiche avanzate che garantiscono che i dati biometrici non vengano mai memorizzati in una forma recuperabile o ricostruibile. Il risultato è un approccio altamente portatile e orientato alla privacy che elimina la necessità di un dispositivo dedicato, aiutando al contempo le organizzazioni a contrastare deepfake, furti di identità e violazioni degli account.

In che modo l'acquisizione di Keyless da parte di Ping aiuterà le aziende a creare esperienze digitali affidabili?

"L'intelligenza artificiale sta accelerando gli attacchi basati sull'identità. L'autenticazione deve essere resiliente e semplice da usare, garantendo al contempo che l'utente originariamente verificato sia chi dice di essere", ha affermato Andre Durand, CEO e Fondatore di Ping Identity. "Keyless offre una biometria che preserva la privacy, rendendo la verifica forte priva di sforzo. Ora che l'acquisizione è completata, possiamo portare questa semplicità e robustezza ai clienti in ogni interazione digitale."

Andrea Carmignani, CEO e Co-fondatore di Keyless, ha aggiunto: "L'unione con Ping Identity rappresenta una pietra miliare per il nostro team e la nostra tecnologia. La Zero-Knowledge Biometrics consente alle organizzazioni di riverificare l'identità originariamente verificata lungo l'intero percorso — onboarding, accesso, autorizzazioni critiche e recupero dell'account — senza mai esporre i dati biometrici. Insieme a Ping, possiamo offrire questo livello di protezione su scala globale."

In che modo questa acquisizione combina le capacità di Ping e Keyless, promuovendo la strategia "One Platform" di Ping?

Keyless lega in modo sicuro un utente a uno o più dispositivi e può anche riverificare utenti diversi su un dispositivo condiviso, rafforzando la capacità di Ping di supportare la riverifica in ambienti in cui l'autenticazione multifattoriale (MFA) tradizionale risulta insufficiente. Insieme, Ping e Keyless forniscono una garanzia di identità continua, estendendo una verifica forte attraverso diversi ambienti di identità e casi d'uso.

La combinazione delle funzionalità per la gestione dell'identità dei clienti (CIAM), della forza lavoro e B2B permetterà alle aziende di:

  • Supportare una garanzia continua in tutte le fasi del ciclo di vita dell'identità.
  • Prevenire il furto di account e le frodi d'identità con un solo sguardo alla telecamera.
  • Offrire un'autenticazione a più fattori senza password e un Single Sign-On fluido.
  • Fornire ai lavoratori mobili e in prima linea una riverifica biometrica istantanea in meno di 300 ms.
  • Proteggere i momenti critici dell'utente, inclusi la creazione e il recupero dell'account.
  • Supportare la conformità alle normative globali sulla privacy e la sicurezza, inclusi GDPR, CCPA, eIDAS 2.0 e l'emergente PSD3.

Insieme, queste funzionalità fanno progredire la visione della piattaforma di Ping: offrire una fiducia verificata per tutte le identità senza aggiungere attriti, compromettere la privacy o ridurre il controllo.

La tecnologia Keyless è ora disponibile per i clienti. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

