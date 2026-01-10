Piramal Pharma ottiene un notevole aumento del punteggio nella valutazione della sostenibilità aziendale (CSA) a livello globale condotta da S&P nel 2025

S&P Global CSA è un test annuale che valuta le pratiche di sostenibilità di migliaia di aziende; è uno dei quadri di riferimento per il benchmark sulla sostenibilità più rispettati a livello mondiale.

Piramal Pharma Limited (PPL), di cui fanno parte, tra altre imprese, sia Piramal Pharma Solutions – una delle principali organizzazioni di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) a livello internazionale – sia Piramal Critical Care, ha ottenuto un punteggio di 63 nell'S&P Global CSA 2025, il che la posiziona nel 91 o percentile nel settore farmaceutico.

Questo punteggio rappresenta un miglioramento del 15% rispetto all'anno precedente.

MUMBAI, India, 10 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- PPL annuncia di aver ottenuto un eccellente punteggio di 63 nell'S&P Global CSA 2025, che rappresenta un miglioramento sostanziale del 15% rispetto al punteggio di 55 dell'anno scorso, a dimostrazione del suo impegno costante nei confronti della sostenibilità e delle operazioni responsabili.

Digwal (Installation of Rooftop Solar System): A 240 kWp rooftop solar system was installed in April 2024 to support on-site renewable energy generation. In FY2025, the system generated approximately 607 GJ of renewable power, contributing to a reduction of 123 tCO₂e emissions. This initiative strengthens our efforts to expand clean energy use within our operations.

L'S&P Global CSA è una prestigiosa valutazione annuale della performance in termini di sostenibilità di migliaia di aziende in vari settori, analizzate in base una varietà di criteri – risultati ambientali, sociali e di governance (ESG), maturità della governance e creazione di valore a lungo termine. Essendo uno degli strumenti di valutazione della sostenibilità più ampi al mondo, l'S&P Global CSA è diventato un database importantissimo sulla sostenibilità aziendale, aiutando le aziende a confrontare la loro performance con quelle dei concorrenti e a identificare possibili rischi e opportunità. Un punteggio più alto può anche aumentare la fiducia della clientela di un'impresa e migliorarne la reputazione presso gli investitori globali.

Gli eccezionali progressi compiuti da PPL quest'anno sono una testimonianza del suo impegno verso pratiche sostenibili. Al centro di questo successo, il suo approccio alla sostenibilità basato su quattro pilastri – resilienza aziendale, qualità ed eccellenza, operazioni responsabili e centralità delle parti interessate – che integra i principi ESG in ogni operazione aziendale. Migliorando la sua performance in queste aree cruciali, PPL rafforza il suo impegno verso operazioni responsabili e conformi, di cui si avvantaggiano i suoi partner, i pazienti e il pianeta.

"I progressi fatti nell'S&P Global CSA sottolineano il nostro incrollabile impegno verso operazioni responsabili e una crescita sostenibile", spiega Peter DeYoung, ceo di Piramal Global Pharma. "Mentre continuiamo a espanderci, restiamo impegnati a raggiungere l'eccellenza in ogni aspetto del nostro lavoro, per far sì che esso contribuisca a un futuro più sano per tutti".

Sfruttando i risultati positivi e i dati approfonditi ottenuti grazie alla CSA, PPL è pronta a incrementare ulteriormente i suoi sforzi in materia di sostenibilità e a continuare ad aiutare i suoi partner a promuovere un cambiamento positivo.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL è capogruppo di Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra Abbvie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'area della terapia oftalmologica. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni visitare Piramal Pharma | LinkedIn

