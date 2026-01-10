Piramal Pharma obtient une augmentation notable de son score lors de l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises (CSA) de 2025 de S&P

Le S&P Global CSA est un test annuel qui évalue les pratiques de développement durable de milliers d'entreprises. Il s'agit de l'un des cadres de référence les plus respectés en matière de développement durable au niveau international.

Piramal Pharma Limited (PPL), qui englobe, entre autres, Piramal Pharma Solutions - une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial – et Piramal Critical Care, a obtenu une note de 63 sur le S&P Global CSA 2025, ce qui place la société dans le 91 e centile de l'industrie pharmaceutique.

Ce score représente une amélioration de 15 % d'une année sur l'autre.

MUMBAI, India, 10 janvier 2026 /PRNewswire/ -- PPL est fière d'annoncer qu'elle a obtenu un score impressionnant de 63 sur le S&P Global CSA 2025. Il s'agit d'une amélioration substantielle de 15 % par rapport au score de 55 de l'année dernière, ce qui reflète l'engagement continu de l'entreprise en matière de développement durable et d'activités responsables.

Digwal (Installation of Rooftop Solar System): A 240 kWp rooftop solar system was installed in April 2024 to support on-site renewable energy generation. In FY2025, the system generated approximately 607 GJ of renewable power, contributing to a reduction of 123 tCO₂e emissions. This initiative strengthens our efforts to expand clean energy use within our operations.

Le S&P Global CSA est une évaluation annuelle prestigieuse qui évalue les performances en matière de développement durable de milliers d'entreprises de divers secteurs, en les analysant sur la base de critères tels que les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), la maturité de la gouvernance et la création de valeur à long terme. Le S&P Global CSA est l'un des outils d'évaluation du développement durable les plus complets au monde. Il est devenu l'une des principales bases de données sur le développement durable des entreprises, aidant les organisations à comparer leurs performances à celles de leurs concurrents et à identifier les risques et les opportunités potentiels. Un score plus élevé peut également renforcer la confiance de la clientèle d'une organisation et améliorer sa position auprès des investisseurs internationaux.

Les progrès exceptionnels réalisés par PPL cette année témoignent de son engagement en faveur des pratiques durables. L'approche de l'entreprise en matière de développement durable, qui repose sur quatre piliers et intègre les principes ESG dans toutes les activités de l'entreprise, est au cœur de ce succès. Ces piliers comprennent la résilience de l'entreprise, la qualité et l'excellence, les opérations responsables et l'attention portée aux parties prenantes. En améliorant ses performances dans ces domaines critiques, l'entreprise renforce son engagement en faveur d'opérations responsables et conformes qui profitent à ses partenaires, aux patients et à la planète.

« Nos progrès dans le S&P Global CSA soulignent notre engagement inébranlable en faveur d'opérations responsables et d'une croissance durable », a ajouté Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Alors que nous poursuivons notre expansion, nous restons attachés à l'excellence dans tous les aspects de notre travail, en veillant à ce qu'il contribue à un avenir plus sain pour tous. »

En s'appuyant sur l'élan et les connaissances acquises grâce à la CSA, PPL est prête à renforcer ses efforts en matière de développement durable et à continuer d'aider ses partenaires à conduire des changements positifs.

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL,NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : Piramal Pharma | LinkedIn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858521/Digwal_Installation_of_Rooftop_Solar_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5710741/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg