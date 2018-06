Prima distribuzione per il Rye di 10 anni di Michter dopo oltre un anno, mentre continua la carenza di approvvigionamento

Le spedizioni dell'edizione 2018 del Kentucky Straight Rye di 10 anni Single Barrel della Michter inizieranno poco prima della festa del 4 luglio, mentre continuano a scarseggiare le forniture di whisky di Michter. "Abbiamo ampliato le nostre operazioni, ma un buon whisky richiede tempo," ha commentato il Presidente di Michter Joseph J. Magliocco. "Alla Michter abbiamo preso la decisione consapevole di continuare a eseguire i costosi e dispendiosi passaggi che adottiamo, piuttosto che adottare pratiche che aumenterebbero più rapidamente la nostra offerta. Il nostro team è impegnato a offrire il whisky della migliore qualità possibile e siamo grati a tutti coloro che sono stati fedeli alla Michter poiché abbiamo lavorato con queste forniture ridotte."

Il Vice Presidente di Produzione e Distillatore della Michter Dan McKee, un membro a pieno titolo del panel di degustazione della distilleria, ha avuto l'opportunità di assaggiare l'edizione 2018 del Kentucky Straight Rye di 10 anni Single Barrel della Michter prima del suo imbottigliamento, e ha commentato, "Sono entusiasta di questa edizione del Rye di 10 anni. Rappresenta al meglio la segale in stile Kentucky a un punto davvero dolce nel processo di maturazione. Pam e Andrea hanno deciso di imbottigliarlo al momento giusto."

Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato per gli Stati Uniti per la bottiglia da 750 ml del Rye 10 anni della Michter è di 160 dollari USA.

Oltre alla sua principale distilleria nella sezione Shively di Louisville, le attività di Michter si estendono ad altri due siti nel Kentucky. A Springfield, Michter ha avviato una una tenuta agricola coltivata di grano su una sua proprietà di 59 ettari, mentre nel centro di Louisville, Michter sta pianificando di aprire la sua seconda distilleria nello storico edificio di Fort Nelson entro la fine dell'anno. Fort Nelson vanta una posizione privilegiata sulla West Main Street di fronte al Louisville Slugger Bat Factory and Museum e si trova nello stesso isolato del Frazier Museum.

Michter produce whisky a tiratura limitata molto apprezzati che sono soggetti ad assegnazione limitata poiché la richiesta ha superato l'offerta. Michter è rinomata per la segale a botte unica, bourbon small batch, bourbon in barile unico e whisky americano small batch. Per ulteriori informazioni, visitate www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook, e Twitter.

Contatto: Joseph J. Magliocco

502-774-2300 interno 580

jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/707150/Michters_10_Year_Rye.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

FONTE Michter's Distillery

Link correlati

http://www.michters.com