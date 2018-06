Michter met en vente son premier rye whisky 10 ans d'âge depuis plus d'un an alors que les déficits d'approvisionnement se poursuivent

Les cargaisons destinées à la mise sur le marché du whisky 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye 2018 de Michter partiront peu de temps avant le jour férié du quatre juillet alors que le déficit d'approvisionnement des whiskys Michter se poursuit. « Nous avons étendu nos activités, mais un grand whisky prend du temps, » a commenté Joseph J. Magliocco, président de Michter. « Chez Michter, nous avons fait le choix délibéré de poursuivre nos méthodes de travail longues et coûteuses, plutôt qu'adopter des pratiques qui augmenteraient plus rapidement notre approvisionnement. Notre équipe se consacre à proposer le whisky de la meilleure qualité possible, et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont été fidèles à Michter alors que nous travaillons malgré ces déficits d'approvisionnement. »

Le distillateur et vice-président de la production de Michter, Dan McKee, un membre à part entière du comité de dégustation de la distillerie, a pu goûter la production du whisky 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye 2018 de Michter avant sa mise en bouteille et a commenté : « Je suis enthousiaste à propos du lancement de ce rye whisky 10 ans d'âge. Il s'agit d'un très bon exemple d'un rye whisky du style du Kentucky à un moment vraiment idéal du processus de vieillissement. Pam et Andrea ont décidé de le mettre en bouteille juste au bon moment. »

Le prix de vente au détail suggéré pour les États-Unis par bouteille de 750 ml du rye whisky 10 ans d'âge de Michter est de 160 $.

En marge de sa distillerie principale dans le quartier de Shively à Louisville, les activités de Michter s'étendent à deux autres sites au Kentucky. À Springfield, Michter a commencé à cultiver des céréales au domaine sur sa propriété de 59 hectares, tandis que dans le centre de Louisville, Michter prévoit d'ouvrir sa seconde distillerie dans le bâtiment historique Fort Nelson, plus tard cette année. Fort Nelson jouit d'un emplacement privilégié sur West Main Street en face du Slugger Bat Factory and Museum (musée et usine sur le thème du baseball) et sur le même pâté de maisons que le musée Frazier.

Michter produit des whiskys hautement réputés et à la production limitée, soumis à répartition, car la demande excède l'offre. Michter est célèbre pour son rye whisky à fût unique, son bourbon en petites séries, son bourbon à fût unique et son American whiskey en petites séries. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.michters.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

