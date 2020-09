Prodigy Technovations annuncia l'innovativo analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico 100BaseT1 per le applicazioni di debug di rete a bordo dei veicoli di nuova generazione

L'interfaccia Ethernet per il settore automobilistico è la soluzione per soddisfare le esigenze attuali e future di velocità dei dati bus di bordo. La necessità di una maggiore velocità dei dati nel settore automobilistico sta crescendo per supportare ADAS ricchi di funzionalità e dati dei veicoli connessi. Il segnale a doppio filo full duplex 100BASET1 PAM3 è il bus di interfaccia che soddisfa queste esigenze. Prodigy Technovations ha sviluppato l'analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico PGY-100BASET1-PA che accede al bus di bordo con TAP passivo e acquisisce i pacchetti Ethernet con time stamp ad alta risoluzione. PGY-100BASET1-PA consente ai tecnici incaricati delle attività di progettazione e convalida di caratterizzare con precisione i problemi di tempistica tra ECU Master e Slave.

Caratteristiche principali dell'analizzatore di protocollo Ethernet automobilistico PGY-100BASET1-PA

Decodifica e analisi del protocollo del Bus 100BaseT1

L'intercettazione passiva rappresenta un metodo non invasivo di monitoraggio del Bus 100BaseT1

Decodifica di eventi Sleep e Wakeup T10 di master e slave

Lo streaming continuo dell'attività del protocollo SSD/HDD consente l'acquisizione a lungo termine dei dati del protocollo

Monitoraggio simultaneo dell'attività del protocollo 100BaseT1 e MDIO/MDC

"I progettisti e i tecnici incaricati dei test Ethernet per applicazioni automobilistiche riscontrano difficoltà nell'attingere passivamente al bus 100BaseT1 per un'analisi di protocollo affidabile", afferma U.N. Vasudev, Director for Product Management presso Prodigy technologations."PGY-100BASET1-PA aiuta a risolvere i problemi attingendo in modo non intrusivo al Bus 100BaseT1, offrendo un'acquisizione dati affidabile per una tempistica e un'analisi di protocollo accurate su un lungo periodo di acquisizione dati"

Prezzi e disponibilità:

L'analizzatore di protocollo Ethernet per il settore automobilistico PGY-100BASET1-PA, 100BASET1 è ora ordinabile. Il prodotto viene consegnato in 6-8 settimane. Per avere una valutazione e conoscere i prezzi, scrivere a [email protected]

Informazioni su Prodigy Technovations

Prodigy Technovations è il fornitore leader di soluzioni innovative di analisi di protocollo per le tecnologie mainstream ed emergenti. Forniamo soluzioni di decodifica del protocollo e test su layer PHY sulle apparecchiature di test e misura. Prodigy Technovations è membro di Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association e PCIe. È attivamente impegnata nella collaborazione con soggetti leader del settore e nella ridefinizione dell'analisi dei protocolli per interfacce mainstream ed emergenti.



