Prodigy Technovations kündigt den innovativen 100BaseT1 Automotive Ethernet Protocol Analyzer für Fahrzeuge für die nächste Generation von Netzwerk-Debug-Anwendungen im Fahrzeug an

Diese Ethernet-Schnittstelle für Fahrzeuge kann die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Busdatengeschwindigkeiten im Fahrzeug zu erfüllen. Der Bedarf an höherer Datengeschwindigkeit in der Automobilindustrie steigt an, sodass funktionsreiche ADAS-Daten sowie verbundene Fahrzeugdaten unterstützt werden können. Die Zweidraht-Vollduplex-Signalisierung 100BASET1 PAM3 ist der Schnittstellenbus, der diese Anforderungen erfüllt. Prodigy Technovations entwickelte den PGY-100BASET1-PA Automotive Ethernet Protocol Analyzer, der auf den bordeigenen Bus durch passiven Abgriff zugreift und die Ethernet-Pakete mit hochauflösendem Zeitstempel erfasst. PGY-100BASET1-PA ermöglicht es Design- und Validierungsdesignern, die Timing-Probleme zwischen Master- und Slave-Steuergeräten genau zu charakterisieren.