QS World University Rankings 2021

L'Italia sale in classifica

LONDRA, 10 giugno 2020 /PRNewswire/ -- La diciassettesima edizione del QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata oggi dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds include 36 università italiane, due in più rispetto alla precedente. Il Politecnico di Milano (137°) guadagna dodici posizioni e si conferma per il sesto anno consecutivo la prima Università Italiana ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo miglior risultato nazionale di tutte le edizioni. MIT Massachusetts Institute of Technology domina la classifica per il nono anno consecutivo.

L'Università di Bologna sale al 160° posto, un salto in avanti di diciassette posizioni; Sapienza - Università di Roma scala trentadue posizioni e rientra di nuovo tra le top 200, conquistando il 171° posto. Il Politecnico di Torino avanza di ben quaranta posizioni, e ora occupa il 308°posto. Per sedici Università italiane la posizione è invariata rispetto allo scorso anno; tredici Università nazionali salgono in classifica, tre scendono e quattro sono new entry come l'Università Vita-Salute San Raffaele che debutta al 392° posto, un risultato importante per una giovane Università, fondata nel 1996. Le altre new entry sono la Libera Universita' di Bolzano (601-650), l'Università della Calabria e l'Università Politecnica delle Marche (801-1000).

QS Quacquarelli Symonds classifica le migliori mille università al mondo. La metodologia è consultabile qui. La classifica si basa su una ricerca rigorosa che include le opinioni di 102,662 docenti, accademici e ricercatori e di 51,649 manager e direttori delle risorse umane. Comprende l'analisi di 18.530.368 pubblicazioni scientifiche, e di 138.397.765 citazioni. Lo scorso anno, il QS World University Rankings é stato visionato oltre 149 milioni[1] di volte su www.TopUniversities.com.

La Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, non sono state incluse in questa edizione a seguito di una verifica metodologica. Per essere incluse nel QS World University Rankings, le Università devono essere pluridisciplinari e attive in almeno due macro aree di studio (per esempio, Scienze Naturali e Ingegneria), e offrire corsi di laurea sia di primo livello (bachelor/undergraduate) sia di secondo livello e master post-lauream (postgraduate), e immatricolare studenti e rilasciare titoli di studio, per ogni livello. Gli studenti che seguono corsi undergraduate in queste due prestigiosi atenei, sono prevalentemente immatricolati dall'Università degli Studi di Pisa, e un particolare che gli analisti di QS non avevano compreso, e che in questa edizione viene rettificato.

Ben Sowter, Direttore QS Intelligence Unit, ha commentato: "La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa sono due prestigiose realtà italiane con una solida reputazione internazionale e QS continuerà a misurare la loro indicussa eccellenza nel QS World University Ranking by Subject, la classifica delle migliori Università al mondo suddivisa in oltre 50 discipline di studio. Quest'altra popolarissima classifica, include oltre alle Università generaliste anche le migliori Università specialistiche come, per esempio, l'Università Bocconi, e istituti di ricerca e di formazione superiore, come l' European University Institute che la nostra metodologia non consente di includere nella classifica generale."

Sowter ha aggiunto: "Quest'anno si assiste ad un trend positivo e di crescita per la maggior parte delle Università italiane incluse nella nostra classifica, grazie ad un miglioramento in media significativo nell'indicatore che misura la reputazione accademica e in quello che misura l'impatto della ricerca prodotta. Esiste una chiara correlazione tra queste due dimensioni."

Università Italiane presenti nel QS World University Rannkings 2021 2021 2020 Università 137 149 Politecnico di Milano 160 177= Università di Bologna (UNIBO) 171 203 Sapienza - Università di Roma 216 234= Università degli Studi di Padova (UNIPD) 301= 302= Università degli Studi di Milano 308= 348 Politecnico di Torino 383= 389= Università di Pisa 392= 424= Università degli Studi di Napoli Federico II 392=

Università Vita-Salute San Raffaele 403= 389= Università degli Studi di Trento 432= 448= Università degli Studi di Firenze (UNIFI) 511-520 501-510 Università Cattolica del Sacro Cuore 511-520 511-520 Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 521-530 541-550 Università degli Studi di Torino (UNITO) 521-530 591-600 University of Milano-Bicocca 601-650

Libera Universita' di Bolzano 601-650 581-590 Università degli Studi di Pavia (UNIPV) 651-700 651-700 Università degli Studi di Genova 651-700 701-750 Università degli Studi di Siena (UNISI) 701-750 701-750 Università degli Studi di Trieste (UNITS) 751-800 801-1000 Politecnico di Bari 751-800 751-800 Università Ca' Foscari Venezia 751-800 751-800 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 751-800 751-800 Università degli Studi di Perugia 751-800 751-800 University of Brescia 801-1000 801-1000 Università degli Studi di Catania (UniCT) 801-1000 801-1000 Università degli Studi di Ferrara 801-1000 801-1000 Università degli Studi di Salerno 801-1000 801-1000 Universita degli Studi di Udine 801-1000 801-1000 Università degli Studi Roma Tre 801-1000

Università della Calabria 801-1000

Universita' Politecnica delle Marche 801-1000 801-1000 Università degli Studi di Palermo 801-1000 801-1000 University of Bari 801-1000 801-1000 University of Parma 801-1000 801-1000 Verona University

Con 36 università classificate , l'Italia è il settimo paese più rappresentato al mondo in questa edizione e il terzo dell'Unione Europea, dopo il Regno Unito (86) e la Germania (45) e prima di Francia (28) e Spagna (26)



, l'Italia è il settimo paese più rappresentato al mondo in questa edizione e il terzo dell'Unione Europea, dopo il Regno Unito (86) e la Germania (45) e prima di Francia (28) e Spagna (26) L' Università di Bologna è la più apprezzata dalla communità accademica internazionale, posizionandosi al 69° posto nell'indicatore Academic Reputation; la Sapienza segue al 70° posto; Trenta delle 36 università classificate migliorano in questo indicatore.



è la più apprezzata dalla communità accademica internazionale, posizionandosi al 69° posto nell'indicatore la segue al 70° posto; Trenta delle 36 università classificate migliorano in questo indicatore. Il Politecnico di Milano (137°) è il più apprezzato dai recruiter internazionali, classificandosi 70° per Employer Reputation. Trentadue delle 36 università classificate peggiorano. Fanno eccezione il Politecnico di Torino (308°), che sale di due punti in questo indicatore, ad occupare il 162° posto e l' Università Ca' Foscari Venezia (751-800) che guadagna 34 posti e ottiene il 438° posto.



(137°) è il più apprezzato dai recruiter internazionali, classificandosi 70° per Trentadue delle 36 università classificate peggiorano. Fanno eccezione il (308°), che sale di due punti in questo indicatore, ad occupare il 162° posto e l' (751-800) che guadagna 34 posti e ottiene il 438° posto. L' Università di Milano-Bicocca è la prima in Italia e 115esima al mondo per Citations per Faculty , l'indicatore che misura l'influenza della ricerca prodotta. E' seguita dall' Università degli Studi di Napoli Federico II, che si classifica 134esima in questo importante criterio.



è la prima in Italia e 115esima al mondo per , l'indicatore che misura prodotta. E' seguita dall' che si classifica 134esima in questo importante criterio. L' Università Vita-Salute San Raffaele è la prima in Italia e la trentasettesima al mondo nell'indicatore Faculty/Student che misura la proporzione tra docenti e studenti . La seconda é l' Università Cattolica del Sacro Cuore al 490° posto



è la prima in Italia e la trentasettesima al mondo nell'indicatore che misura la . La seconda é l' al 490° posto La Libera Università di Bolzano ha il primato italiano per la proporzione di docenti internazionali (131° posto) eil Politecnico di Milano per la proporzione di studenti internazionali (290° posto).



ha per la (131° posto) eil per (290° posto). 'Università di Milano-Bicocca registra la crescita più significativa, guadagnando oltre 60 posizioni e salendo dalla fascia 591 -600 alla fascia 521-530. L'Università di Napoli Federico II guadagna 48 posizioni rispetto alla edizione precedente e classificandosi al 424°. L'Università di Trento e L'Università di Pisa entrano tra le Top 400 al mondo, classificandosi entrambe al 389° posto, salendo rispettivamente di 37 e 33 posti.

PUNTI SALIENTI - MONDO

Il Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) è nominato la migliore università del mondo per il nono anno consecutivo;

( ) è nominato la migliore università del mondo per il nono anno consecutivo; Le prime tre università rimangono americane: il MIT è seguito dalla Stanford University (seconda) e dall'Università di Harvard (terza);

è seguito dalla (seconda) e dall'Università di (terza); La prima università del Regno Unito – e in Europa, è l'Università di Oxford , che scende al quinto posto. La sua concorrente connazionale, l'Università di Cambridge , rimane al 7 ° posto;

, che scende al quinto posto. La sua concorrente connazionale, l'Università di , rimane al 7 ° posto; La migliore università dell'Europa continentale è l'ETH di Zurigo, che mantiene il 6 ° posto.

Le due migliori università asiatiche sono di nuovo entrambe di Singapore : la National University of Singapore ,

11esima e la Nanyang Technological University che scende al 13 ° posto;

QS World University Rankings 2021: Global Top 10 2021 2020 Institution Name Location 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 2 2 Stanford University United States 3 3 Harvard University United States 4 5 California Institute of Technology (Caltech) United States 5 4 University of Oxford United Kingdom 6 6 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 7 7 University of Cambridge United Kingdom 8 9 Imperial College London United Kingdom 9 10 University of Chicago United States 10 8 UCL (University College London) United Kingdom

[1] QS World University Rankings é la classifica universitaria piú consultata al mondo secondo i dati monitorati su una serie di piattaforme indipendenti, che includono Google Analytics, SimilarWeb, Meltwater, e Alexa.

Link correlati

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds