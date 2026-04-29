RIBI 2026: l'asset più prezioso del settore della gestione patrimoniale è ora l'identità.
Notizia fornita daBrand Affairs AG on behalf of RIBI 2026
29 apr, 2026, 08:00 GMT
- Giunto alla sua ottava edizione, il Responsible Investment Brand Index (RIBI™) valuta 632 gestori patrimoniali in tutto il mondo e rileva che il settore si trova a un punto di svolta
- La Francia diventa il Paese leader a livello mondiale
- L'Europa meridionale registra i progressi regionali più significativi in termini di brand
- Le società di private equity migliorano e si rafforzano in termini di brand
ZURIGO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- RIBI 2026 rileva un settore messo alla prova sotto ogni aspetto: dalla pressione sulle commissioni, dalla standardizzazione guidata dall'IA, dalla complessità normativa e dal contraccolpo politico contro la sostenibilità. In un contesto del genere, le aziende che stanno guadagnando terreno condividono una caratteristica: la chiarezza della propria identità.
La top 10 globale dell'indice RIBI 2026
- DPAM
- Pictet Asset Management
- CANDRIAM
- Nordea Asset Management
- Amundi
- Mirova
- Danske Bank Asset Management*
- Manulife Investment Management*
- RBC Global Asset Management*
- Suma Capital*
Quattro nuove società (*) si uniscono alla Top 10 con Suma Capital, una nuova entrata nel RIBI che si posiziona direttamente nella categoria più alta. Sei società mantengono il loro posto, con DPAM e CANDRIAM che figurano costantemente nella Top 10 a livello mondiale.
Le principali tendenze nell'indice RIBI 2026
- L'Europa continua a primeggiare sia in termini di impegno che di brand
- La Francia è ora il Paese con il punteggio più alto al mondo in entrambe le dimensioni
- Il Regno Unito scende al di sotto della media mondiale per quanto riguarda il brand
- Gli Stati Uniti mantengono il punteggio più basso in termini di impegno tra tutti i Paesi sviluppati
- Le boutique e i gestori di fascia media migliorano, mentre i loro concorrenti più grandi ristagnano
I progressi sono reali, ma con meno di una società su quattro che raggiunge lo status di "innovatrice" (avant-gardist), l'opportunità rimane in gran parte non sfruttata. Le società innovatrici passano dal 20% al 22%; quelle che restano indietro (laggard) scendono dal 46% al 41%. Il Giappone ha meno aziende in ritardo di qualsiasi altro Paese. Sebbene l'Europa continui a guidare la classifica, la storia degli investimenti responsabili non è più un monopolio europeo.
Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2960666/RIBI_Category_Ranking_Infographic.jpg
Più della metà (53%) dei gestori patrimoniali dichiara di avere uno scopo organizzativo su cui fondare la propria identità. Tuttavia, meno della metà (48%) crea differenziazione dall'interno, con almeno un valore o una convinzione che la contraddistingue. In un mercato standardizzato e sotto pressione, le aziende che sanno qual è la ragione della loro esistenza, e la esprimono con coerenza, sono quelle che costruiscono solide culture aziendali e guadagnano una fiducia che nessuna riduzione delle commissioni può comprare. L'esigenza di avere un'identità ben definita non è mai stato così urgente dal punto di vista commerciale.
L'indice RIBI 2026 include le classifiche delle prime 10 aziende per regione, Paese, dimensione e tipo di asset.
Partecipa oggi al nostro webcast in diretta per il lancio alle 15:00 CET: https://www.ri-brandindex.org/2026-webinar/
L'indice completo 2026, la metodologia ecc. sono disponibili all'indirizzo https://www.ri-brandindex.org/
Contatto per i media:
Pablo Morales, [email protected], +41 44 254 80 00
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