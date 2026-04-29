RIBI 2026: l'asset più prezioso del settore della gestione patrimoniale è ora l'identità.

Giunto alla sua ottava edizione, il Responsible Investment Brand Index (RIBI™) valuta 632 gestori patrimoniali in tutto il mondo e rileva che il settore si trova a un punto di svolta

La Francia diventa il Paese leader a livello mondiale

L'Europa meridionale registra i progressi regionali più significativi in termini di brand

Le società di private equity migliorano e si rafforzano in termini di brand

ZURIGO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- RIBI 2026 rileva un settore messo alla prova sotto ogni aspetto: dalla pressione sulle commissioni, dalla standardizzazione guidata dall'IA, dalla complessità normativa e dal contraccolpo politico contro la sostenibilità. In un contesto del genere, le aziende che stanno guadagnando terreno condividono una caratteristica: la chiarezza della propria identità.

La top 10 globale dell'indice RIBI 2026

RIBI™ Category Ranking 2026

DPAM Pictet Asset Management CANDRIAM Nordea Asset Management Amundi Mirova Danske Bank Asset Management* Manulife Investment Management* RBC Global Asset Management* Suma Capital*

Quattro nuove società (*) si uniscono alla Top 10 con Suma Capital, una nuova entrata nel RIBI che si posiziona direttamente nella categoria più alta. Sei società mantengono il loro posto, con DPAM e CANDRIAM che figurano costantemente nella Top 10 a livello mondiale.

Le principali tendenze nell'indice RIBI 2026

L'Europa continua a primeggiare sia in termini di impegno che di brand

La Francia è ora il Paese con il punteggio più alto al mondo in entrambe le dimensioni

Il Regno Unito scende al di sotto della media mondiale per quanto riguarda il brand

Gli Stati Uniti mantengono il punteggio più basso in termini di impegno tra tutti i Paesi sviluppati

Le boutique e i gestori di fascia media migliorano, mentre i loro concorrenti più grandi ristagnano

I progressi sono reali, ma con meno di una società su quattro che raggiunge lo status di "innovatrice" (avant-gardist), l'opportunità rimane in gran parte non sfruttata. Le società innovatrici passano dal 20% al 22%; quelle che restano indietro (laggard) scendono dal 46% al 41%. Il Giappone ha meno aziende in ritardo di qualsiasi altro Paese. Sebbene l'Europa continui a guidare la classifica, la storia degli investimenti responsabili non è più un monopolio europeo.

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2960666/RIBI_Category_Ranking_Infographic.jpg

Più della metà (53%) dei gestori patrimoniali dichiara di avere uno scopo organizzativo su cui fondare la propria identità. Tuttavia, meno della metà (48%) crea differenziazione dall'interno, con almeno un valore o una convinzione che la contraddistingue. In un mercato standardizzato e sotto pressione, le aziende che sanno qual è la ragione della loro esistenza, e la esprimono con coerenza, sono quelle che costruiscono solide culture aziendali e guadagnano una fiducia che nessuna riduzione delle commissioni può comprare. L'esigenza di avere un'identità ben definita non è mai stato così urgente dal punto di vista commerciale.

L'indice RIBI 2026 include le classifiche delle prime 10 aziende per regione, Paese, dimensione e tipo di asset.

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L'indice completo 2026, la metodologia ecc. sono disponibili all'indirizzo https://www.ri-brandindex.org/

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