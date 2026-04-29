RIBI 2026 : l'identité est désormais l'atout le plus précieux du secteur de la gestion d'actifs.

Pour sa huitième édition, le Responsible Investment Brand Index (RIBI™) évalue 632 gestionnaires d'actifs à travers le monde et constate que le secteur se trouve à un tournant

La France devient le pays le mieux classé au monde

L'Europe du Sud enregistre les progrès régionaux les plus marqués en matière de marque

Les sociétés de gestion d'actifs privés progressent et affichent une architecture de marque solide

ZURICH, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'édition 2026 de RIBI révèle un secteur mis à l'épreuve de toutes parts : par la pression sur les frais, la banalisation induite par l'IA, la complexité réglementaire et l'incertitude politique autour de la durabilité. Dans un tel environnement, les sociétés de gestion qui se démarquent partagent une caractéristique commune : une vision claire de leur identité.

Top 10 mondial de RIBI 2026

RIBI™ Category Ranking 2026

DPAM Pictet Asset Management CANDRIAM Nordea Asset Management Amundi Mirova Danske Bank Asset Management* Manulife Investment Management* RBC Gestion d'actifs mondiale* Suma Capital*

Quatre nouveaux entrants (*) font leur entrée dans le Top 10, dont Suma Capital, un nouveau venu dans RIBI qui se hisse directement dans la catégorie de tête. Six sociétés conservent leur place, DPAM et CANDRIAM étant les deux acteurs figurant chaque année depuis la création de RIBI dans le Top 10 mondial.

Tendances clés de RIBI 2026

L'Europe reste en tête tant en matière d'engagement investissement responsable que de marque

La France est désormais le pays le mieux classé au monde sur ces deux dimensions

Le Royaume-Uni se situe en dessous de la moyenne mondiale en matière de marque

Les États-Unis conservent le score d'engagement le plus bas de tous les pays développés

Les sociétés de type « boutiques » et « mid-tier » progressent tandis que leurs concurrents plus grands stagnent

Les progrès sont notables, mais avec moins d'une entreprise sur quatre atteignant le statut d'« Avant-Gardiste», le potentiel reste largement inexploité. Les Avant-Gardistes passent de 20 % à 22 % ; les Retardataires reculent de 46 % à 41 %. Le Japon compte moins de Retardataires que tout autre pays. Si l'Europe continue de dominer, l'investissement responsable n'est plus un monopole européen.

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Plus de la moitié (53 %) des gestionnaires d'actifs expriment une raison d'être organisationnelle pour ancrer leur identité.

Cependant, moins de la moitié (48 %) se démarquent, grâce à au moins une valeur ou une conviction qui les distingue. Sur un marché banalisé et sous pression, les entreprises qui savent pourquoi elles existent et l'expriment avec cohérence sont celles qui construisent des cultures durables et gagnent une confiance qu'aucune réduction de frais ne peut acheter. L'argument en faveur d'une identité claire n'a jamais été aussi urgent sur le plan commercial.

RIBI 2026 comprend les classements des 10 premiers par région, pays, taille et type d'actifs.

Rejoignez notre webinaire de lancement en direct aujourd'hui à 15h00 CET : https://www.ri-brandindex.org/2026-webinar/

L'indice 2026 complet, la méthodologie, etc. sont disponibles sur https://www.ri-brandindex.org/

Contact presse: [email protected] , +41 44 254 80 00

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