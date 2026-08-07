Ricerca Omio: il 44% degli italiani evita di prenotare mete di cui non sa dire il nome

BERLINO, 7 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Milioni di italiani limitano le proprie scelte di viaggio a causa di una barriera tanto semplice quanto inaspettata: la paura di non sapere pronunciare correttamente il nome della destinazione.

Una nuova ricerca commissionata da Omio, la piattaforma globale per la prenotazione di viaggi multimodali, rivela infatti che il 20% degli italiani è meno propenso a visitare una destinazione se non è sicuro della sua pronuncia, mentre quasi un viaggiatore su due (44%) evita del tutto di prenotare mete di cui non sa dire correttamente il nome. Non si tratta solo della pronuncia: anche sapere come scrivere e cercare correttamente una località rappresenta spesso un ostacolo, soprattutto a causa di combinazioni di lettere poco familiari.

Da Gdansk a Reykjavik fino a Montjuïc, alcune delle destinazioni più affascinanti e culturalmente ricche del mondo vengono spesso escluse dai piani di viaggio non per mancanza di interesse, ma per il timore di sbagliare nel dirle ad alta voce. Tra le località considerate più difficili da pronunciare dagli italiani emergono proprio Gdansk (36%), Montjuïc (35%) e Reykjavik (24%).

Più che la difficoltà linguistica in sé, a frenare molti italiani è soprattutto l'imbarazzo sociale: il 21% teme di sbagliare pronuncia, il 17% teme di provare imbarazzo e il 15% ha paura di risultare scortese o di essere giudicato dagli altri. Inoltre, per il 10% dei viaggiatori le destinazioni dai nomi difficili appaiono automaticamente più complicate e stressanti da visitare.

Gli italiani, però, vogliono superare questa barriera: il 59% dichiara di voler migliorare attivamente la propria pronuncia prima di partire. Tuttavia, pochi si rivolgono agli esperti del settore: solo il 16% consulta professionisti del settore, mentre quasi la metà (48%) preferisce affidarsi a strumenti di intelligenza artificiale e motori di ricerca. Un ulteriore 25% chiede invece aiuto ad amici e familiari.

Per aiutare le persone a esplorare il mondo con maggiore sicurezza, Omio vuole contribuire ad abbattere quelle piccole barriere che possono rendere intimidatorio il viaggio ancora prima della partenza. In collaborazione con il celebre poliglotta ed esperto linguistico Alex Rawlings, il brand ha creato una guida alla pronuncia per aiutare i viaggiatori a sentirsi più sicuri nello scoprire nuove destinazioni.

Il poliglotta ed esperto linguistico Alex Rawlings ha commentato: "La pronuncia può sembrare una barriera, ma non deve essere perfetta. La chiave è concentrarsi sui suoni piuttosto che cercare di replicare ogni lettera esattamente. Suddividere le parole in parti più piccole e praticarle lentamente può fare una grande differenza. Anche un piccolo sforzo viene spesso apprezzato dalla popolazione locale e può aiutare i viaggiatori a sentirsi molto più sicuri nell'esplorare una nuova destinazione."

Facundo Viguie Aleman, Chief Marketing Officer di Omio, ha aggiunto: "Crediamo che viaggiare debba essere un'esperienza entusiasmante e alla portata di tutti, non qualcosa che mette in soggezione. Con così tante destinazioni straordinarie raggiungibili in treno, autobus, traghetto o aereo, vogliamo incoraggiare le persone a spingersi oltre le mete più scontate. Sappiamo che anche piccoli ostacoli, come nomi di luoghi poco familiari, possono scoraggiare chi sta organizzando un viaggio. Per questo, la collaborazione con Alex alla realizzazione della guida aiuterà i viaggiatori a scoprire facilmente nuove destinazioni".

La guida alla pronuncia è disponibile al seguente link e nasce con l'obiettivo di aiutare i viaggiatori a superare ogni esitazione, scoprire nuove destinazioni con maggiore sicurezza e partire con più fiducia.

ttps://www.omio.com/travel/pronunciation-guide