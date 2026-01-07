Rishabh Software presenta Rishabh Pro Engineering Services, per accelerare la sua visione ingegneristica

VADODARA, India, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Rishabh Software, leader mondiale nel settore dell'imprenditoria e dell'ingegneria digitale, ha annunciato lo scorporo della sua divisione di progettazione ingegneristica in un'entità indipendente: Rishabh Pro Engineering Services Private Limited. Questa iniziativa consoliderà l'attenzione dell'azienda nel fornire servizi di progettazione ingegneristica multidisciplinari e di qualità elevata. Si rivolgerà alle organizzazioni che operano in settori leader quali petrolio e gas, manifatture, chimica, criogenia, petrolchimica, idrogeno verde, energia e altro ancora.

Rishabh Engineering is now Rishabh Pro Engineering

Questa transizione segna una tappa fondamentale nel percorso ingegneristico di Rishabh. Operando in modo indipendente, Rishabh Pro Engineering Services migliorerà la propria specializzazione e agilità, oltre a rispondere in modo più efficace alle complesse esigenze ingegneristiche.

Fondata nel 2006, la divisione di progettazione e ingegneria è cresciuta costantemente nel corso di due decenni. Si è costruita una solida reputazione grazie alle forniture puntuali e alle partnership a lungo termine con i clienti. La decisione di diventare un'entità separata riflette la maturità della divisione e la sua prontezza alla crescita.

Rishabh Pro Engineering Services si concentrerà su soluzioni di progettazione ingegneristica pronte per il futuro. Tra queste rientrano capacità multidisciplinari nell'ingegneria di processo, dettagliata e di tipo skid, oltre a servizi di analisi strutturale e sulle sollecitazioni delle tubazioni. La struttura indipendente consentirà una maggiore responsabilità, un processo decisionale più rapido e un migliore allineamento con le aspettative del cliente.

Commentando questa iniziativa, l'amministratore delegato Raju Shah ha affermato: "Questa transizione segna un momento decisivo nel nostro percorso ingegneristico. La creazione di Rishabh Pro Engineering Services come marchio separato ci consente di operare con maggiore attenzione e responsabilità. "Pro" riflette gli standard che rappresentiamo oggi: proattivo nell'approccio, professionale nell'esecuzione e progressivo nel pensiero. Non si tratta solo di un cambiamento strutturale. Si tratta di un impegno a lungo termine nei confronti dei clienti, dei partner e dei team".

Nell'ambito della transizione, Rishabh Pro Engineering Services ha presentato una nuova identità visiva. Ciò include un logo e un design modernizzati. La nuova identità riflette la prospettiva globale, la competenza multidisciplinare e la visione orientata al futuro dell'azienda, pur restando radicata nella sua tradizione ingegneristica e rafforzata da funzionalità avanzate di progettazione e simulazione digitale.

Informazioni su Rishabh Pro Engineering Services

Rishabh Pro Engineering Services Private Limited è una società di progettazione ingegneristica multidisciplinare con quasi due decenni di esperienza a livello globale. L'azienda fornisce supporto ingegneristico proattivo, competente e all'avanguardia a proprietari e operatori, appaltatori EPC, PMC e produttori di pacchetti modulari lungo l'intera catena del valore energetico globale. Specializzata in upstream, midstream e downstream, sia onshore che offshore, Rishabh Pro Engineering Services aiuta i clienti a raggiungere risultati di progetto più sicuri, più intelligenti e più efficienti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851621/Rishabh_Pro_Engineering.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2851622/Rishabh_Pro_Engineering_Services_Logo.jpg