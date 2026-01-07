Rishabh Software onthult Rishabh Pro Engineering Services om zijn technische visie te versnellen

VADODARA, India, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- Rishabh Software, een wereldwijde digitale engineering- en ondernemingsleider, heeft de spin-off van zijn design engineering-divisie aangekondigd in een onafhankelijke entiteit - Rishabh Pro Engineering Services Private Limited. Deze stap zal de focus van het bedrijf op het leveren van hoogwaardige, multidisciplinaire ontwerp techniek diensten verscherpen. Het zal zich richten op organisaties die actief zijn in vooraanstaande industrieën zoals olie en gas, productie, chemicaliën, cryogenika, petrochemie, groene waterstof, energie en meer.

Rishabh Engineering is now Rishabh Pro Engineering

De overgang is een belangrijke mijlpaal in Rishabh's ingenieursreis. Rishabh Pro Engineering Services zal onafhankelijk opereren en zijn specialisatie en behendigheid verbeteren. Het zal effectiever reageren op complexe technische behoeften.

Opgericht in 2006, is de divisie Design Engineering gedurende twee decennia gestaag gegroeid. Het heeft een sterke reputatie opgebouwd voor consistente levering en langdurige klantpartnerschappen. Het besluit om een afzonderlijke entiteit te worden weerspiegelt de volwassenheid en groeibereidheid van de divisie.

Rishabh Pro Engineering Services zal zich richten op ontwerptechniekoplossingen die klaar zijn voor de toekomst. Deze omvatten multidisciplinaire mogelijkheden in proces-, gedetailleerde- en skid engineering, evenals pijpleidingenstress- en structurele analysediensten. De onafhankelijke structuur zorgt voor meer verantwoording, snellere besluitvorming en een betere afstemming op de verwachtingen van de klant.

Raju Shah, CEO, zei over de ontwikkeling: "Deze overgang markeert een bepalend moment in onze engineeringreis. Het opzetten van Rishabh Pro Engineering Services als een apart merk stelt ons in staat om met meer focus en verantwoordelijkheid te werken. 'Pro' weerspiegelt de normen waar we vandaag voor staan: proactief in aanpak, bekwaam in uitvoering en progressief in denken. Dit is niet alleen een structurele verandering. Het is een langetermijnverbintenis met onze klanten, partners en teams."

Als onderdeel van de transitie heeft Rishabh Pro Engineering Services een vernieuwde huisstijl onthuld. Dit omvat een gemoderniseerd logo en ontwerp. De nieuwe identiteit weerspiegelt de wereldwijde vooruitzichten, multidisciplinaire expertise en toekomstgerichte visie van het bedrijf en blijft tegelijkertijd geworteld in zijn technische erfenis en versterkt door geavanceerde digitale ontwerp- en simulatiemogelijkheden.

Over Rishabh Pro Engineering Services

Rishabh Pro Engineering Services Private Limited. is een multidisciplinair ontwerptechniekbedrijf met bijna twee decennia wereldwijde ervaring. Het bedrijf levert proactieve, bekwame en progressieve technische ondersteuning aan eigenaars en exploitanten, EPC-aannemers, PMC's en modulaire pakketfabrikanten in de wereldwijde energieketen. Rishabh Pro Engineering Services is gespecialiseerd in upstream, midstream en downstream, over onshore en offshore, en helpt klanten veiliger, slimmer en efficiënter projectresultaten te bereiken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851621/Rishabh_Pro_Engineering.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2851622/Rishabh_Pro_Engineering_Services_Logo.jpg