SEAT dimostra come l'impiego del Big Data contribuisca nel miglioramento della sicurezza stradale

Osservatori in prima linea. I dati provenienti del controllo della trazione, il controllo della stabilità, freni e temperatura dei nostri veicoli forniscono informazioni su tutte quelle condizioni che riguardano il contatto del pneumatico con la strada, dall'accumulo di acqua, ghiaccio o neve, fino ad informazioni sullo stato del manto stradale.

Un ambiente controllato. I dati provenienti dalle telecamere anteriori e dai sensori producono dati sulla disponibilità di spazi per il parcheggio nelle strade, il flusso del traffico, o se é presente un ostacolo nella strada in tempo reale. Tali informazioni sono estremamente utili per la navigazione e i servizi di emergenza. Un' ulteriore esempio é l'individuazione dei segnali stradali. Se il veicolo fa riferimento non solo alla telecamera, ma anche alle telecamere di altri veicoli e le loro coordinate associate alla cronologia delle informazioni, questo sarà in grado di sapere che in un preciso punto si trova, ad esempio, un cartello di STOP o una linea continua, anche se non é visibile in quel momento per qualunque motivo.

Infinite possibilità per nuovi progetti e impieghi. L'analisi dei dati dei veicoli connessi é solo uno dei campi in cui il nuovo ufficio SEAT Data sta lavorando al momento. Questo team multidisciplinare sta anche lavorando sull'ottimizzazione delle operazioni della compagnia analizzando i dati processati da oltre 1.000 sistemi IT.

