Shamal Holding acquisisce la partecipazione di maggioranza di SUSHISAMBA

Dopo un decennio di fruttuosa partnership , Shamal acquisisce la partecipazione di maggioranza di una delle esperienze gastronomiche e di intrattenimento più iconiche al mondo.

L'acquisizione si allinea con la visione di Shamal di imporsi come istituto di investimento globale con un ruolo attivo nel contribuire alle ambizioni di Dubai sul lungo termine.

sul lungo termine. L'acquisizione guiderà la fase successiva dell'evoluzione continua e dell'espansione internazionale di SUSHISAMBA.

DUBAI, EAU, 16 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Shamal Holding, una società di investimento diversificata che gestisce un portafoglio unico di investimenti, attività ed esperienze, ha completato l'acquisizione del Gruppo SUSHISAMBA, assumendo il pieno controllo del pluripremiato marchio di ristoranti SUSHISAMBA.

Come parte della nuova struttura, e in quanto proprietario del 50% di SUSHISAMBA dal 2014, Shamal Holding assume ora il pieno controllo del brand e delle sue attività operative in tutte le sedi internazionali.

In seguito all'inaugurazione del suo primo ristorante a New York nel 1999, SUSHISAMBA si è evoluta fino a diventare una delle esperienze gastronomiche e di divertimento più ricercate e un gruppo di ristoranti di prima scelta con il suo mix esclusivo di cultura e cucina giapponese, brasiliano e peruviano.

Con una presenza globale in rapida crescita in quanto trendsetter nel settore della ricettività, SUSHISAMBA vanta due ristoranti a Londra con viste spettacolari sulla città, oltre a sedi magnifiche a Doha, Edimburgo, Las Vegas e Dubai. Il brand ha aperto le porte a Dubai nel 2023, dove, al termine di un anno, è stato nominato Favourite Fusion Restaurant ai Fact Dining Awards di Dubai. Con sede nell'iconica isola di Palm Jumeirah, SUSHISAMBA Dubai offre viste mozzafiato dello skyline di Dubai e del Golfo Persico dal 51º piano del St. Regis Dubai. Il ristorante è stato inoltre tra i finalisti come Best Fusion Restaurant del 2023.

Abdulla Binhabtoor, Chief Portfolio Management Officer di Shamal Holding, ha commentato "SUSHISAMBA è uno dei concept restaurant più acclamati al mondo. Considerata la solida partnership creata con il team di SUSHISAMBA sin dal 2014, siamo impazienti di applicare le nostre risorse e il nostro know-how per guidare una crescita accelerata dell'azienda e la sua continua evoluzione come esperienza di ristorazione iconica e marchio di lifestyle."

In linea con la sua strategia sul lungo termine volta a portare esperienze straordinarie nella regione, l'acquisizione di SUSHISAMBA rispecchia l'attenzione di Shamal Holding per la creazione di un portafoglio internazionale nell'ambito delle risorse, degli investimenti e delle esperienze di ricettività di fascia alta, di prodotti alimentari e bevande, dell'immobiliare e delle destinazioni di svago.

Parlando della motivazione strategica per l'acquisizione di SUSHISAMBA, Binhabtoor ha dichiarato: "SUSHISAMBA rafforza il nostro portafoglio globale nel settore ricettivo, che include già diverse attività straordinarie come parte di un portafoglio diversificato a livello globale, e che rispecchia l'ambizione, lo spirito e l'energia di Dubai.

Omar Gutierrez, co-CEO del gruppo SUSHISAMBA ha affermato: "Per quasi un decennio, Shamal Holding è stato un partner fondamentale per la storia di successo di SUSHISAMBA. In tale periodo, abbiamo sviluppato una solida partnership, lavorando in stretta collaborazione per stimolare la crescita delle nostre operazioni. Questa mossa sta a dimostrare più di un cambiamento nella struttura, significa un impegno più profondo nei confronti della nostra crescita ed evoluzione, e ci consente di continuare a prosperare in questo mercato dinamico e creativo in qualità di esperienza di ristorazione iconica e brand di lifestyle in tutto il mondo."

L'impegno di SUSHISAMBA nei confronti dell'eccellenza culinaria e della definizione di tendenze nell'ambito della ricettività ha consentito al gruppo di imporsi come brand leader globale per la ristorazione e il lifestyle, con sedi dinamiche a Londra, Las Vegas, Edimburgo, Doha e Dubai, e aperture in Bahrain, ad Abu Dhabi e Riyadh previste per il 2024.

Tutte le immagini ad alta risoluzione sono disponibili qui: https://we.tl/t-wwhmE58vmC

Informazioni su Shamal

Nata a Dubai, Shamal Holding è una società di investimento diversificata che coltiva esperienze straordinarie tramite un portafoglio esclusivo di investimenti, esperienze e attività. Gli investimenti che effettuiamo vengono selezionati in modo strategico e coltivati con attenzione, rispecchiando l'ambizione, lo spirito e l'energia di Dubai.

Il nostro portafoglio immobiliare comprende comunità principali, quartieri, residenze, hub di vendita al dettaglio e spazi commerciali, e contribuiamo a concretizzare il potenziale, dando vita a progetti unici come Dubai Marina e i Nad Al Sheba Gardens. Investiamo in un ampio ventaglio di proprietà, franchising e operazioni nel settore della ricettività, da esperienze di lusso, di fascia alta e convenienti, con brand straordinari domestici e internazionali eterogenei come Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray, Hart Shoreditch Hotel London e Baccarat Hotel and Residences Dubai di prossima apertura.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.shamalholding.com

Informazioni su SUSHISAMBA

SUSHISAMBA festeggia la cultura e la cucina di Giappone, Brasile e Perù. L'esperienza multisensoriale unisce cibo innovativo, bevande creative e un'energia e uno spirito celebri che sono amati e apprezzati in tutto il mondo. I menu di SUSHISAMBA sono un mix emozionante di piatti nuovi e caratteristici, in cui si dà particolare rilievo ai sapori, agli ingredienti più raffinati e a presentazioni artistiche. A integrazione della cucina, il ristorante offre cocktail speciali, liquori caratteristici, come il whisky giapponese e il saké e un'ampia selezione di vino e champagne.

SUSHISAMBA gestisce attività a Las Vegas, Londra, Dubai, Doha, Edimburgo e ben presto a: Riyadh, Abu Dhabi, Milano e in Bahrain. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sushisamba.com e seguire sui social @SUSHISAMBA.

