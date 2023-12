Shamal Holding acquiert une participation majoritaire dans SUSHISAMBA

Après une décennie de partenariat fructueux, Shamal acquiert une participation majoritaire dans l'un des restaurants et lieux de divertissement les plus emblématiques du monde.

Cette acquisition s'inscrit dans la vision de Shamal qui souhaite devenir une institution d'investissement mondiale jouant un rôle actif dans la réalisation des ambitions à long terme de Dubaï.

L'acquisition est conçue pour permettre à SUSHISAMBA de franchir une nouvelle étape dans son évolution continue et dans son expansion à l'échelle internationale.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Shamal Holding, une société d'investissement diversifiée qui gère un portefeuille unique d'investissements, d'actifs et d'expériences, a finalisé l'acquisition du groupe SUSHISAMBA, prenant ainsi le contrôle total de la marque de restaurant primée SUSHISAMBA.

Dans le cadre de la nouvelle structure, et après avoir détenu 50 % de SUSHISAMBA depuis 2014, Shamal Holding prend désormais le contrôle total de la marque et de ses activités opérationnelles sur tous les sites internationaux.

Après l'ouverture de son premier restaurant à New York en 1999, SUSHISAMBA a évolué pour devenir l'une des expériences de restauration et de divertissement les plus convoitées au monde et un groupe de restauration de premier plan grâce à un mélange unique de culture et de gastronomie japonaises, brésiliennes et péruviennes.

Avec une présence mondiale en pleine croissance, SUSHISAMBA est un pionnier dans le domaine de l'hôtellerie et possède deux restaurants à Londres offrant une ville imprenable sur la ville ainsi que des sites exceptionnels à Doha, à Édimbourg, à Las Vegas et à Dubaï. La marque a ouvert ses portes à Dubaï en 2021, où, en l'espace d'un an, elle a été nommée Meilleur restaurant de cuisine fusion aux Fact Dining Awards Dubai. Situé sur l'emblématique île de Palm Jumeirah, le SUSHISAMBA Dubaï offre une vue imprenable l'horizon et sur le golfe Persique depuis le 51e étage du St. Regis Dubai. Le restaurant a également été présélectionné pour le prix Best Fusion Restaurant 2023.

Abdulla Binhabtoor, directeur de la gestion du portefeuille de Shamal Holding, a déclaré : « SUSHISAMBA est l'un des restaurants conceptuels les plus acclamés au monde. Ayant formé un partenariat solide avec l'équipe de SUSHISAMBA depuis 2014, nous sommes impatients d'employer nos ressources et notre savoir-faire pour stimuler la croissance accélérée de l'entreprise et son évolution continue en tant qu'expérience de restauration emblématique et marque de lifestyle. »

Conformément à sa stratégie d'investissement à long terme visant à proposer des expériences extraordinaires dans la région, l'acquisition de SUSHISAMBA reflète la volonté assumée par Shamal Holding de constituer un portefeuille international d'actifs, d'investissements et d'expériences dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, de l'immobilier et des destinations de loisirs haut de gamme.

Concernant la logique stratégique de l'acquisition de SUSHISAMBA, M. Binhabtoor a déclaré : « SUSHISAMBA enrichit notre portefeuille hôtelier mondial qui comprend déjà un certain nombre d'actifs extraordinaires dans le cadre d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, reflétant l'ambition, l'esprit et l'énergie de Dubaï. »

Omar Gutierrez, co-directeur général du groupe SUSHISAMBA, a déclaré : « Depuis près d'une décennie, Shamal Holding est un partenaire clé dans la réussite de SUSHISAMBA. Au cours de cette période, nous avons noué un partenariat solide, travaillant en étroite collaboration pour stimuler la croissance dans l'ensemble de nos opérations. Plus qu'un changement de structure, cette décision témoigne d'un engagement approfondi en faveur de notre croissance et de notre évolution, ce qui nous permettra de continuer à prospérer sur ce marché dynamique et créatif en tant que marque emblématique de restaurants et de lifestyle dans le monde entier. »

L'engagement de SUSHISAMBA en faveur de l'excellence culinaire et de la création de tendances dans le secteur de l'hôtellerie en fait une marque mondiale de restauration et de lifestyle de premier plan, avec des sites dynamiques à Londres, à Las Vegas, à Édimbourg, à Doha et à Dubaï, ainsi que des sites à Bahreïn, à Abu Dhabi et à Riyad qui ouvriront leurs portes en 2024.

À propos de Shamal

Née à Dubaï, Shamal Holding est une société d'investissement diversifiée qui cultive l'extraordinaire à travers un portefeuille unique d'investissements, d'expériences et d'actifs. Les investissements que nous réalisons sont choisis de manière stratégique et nourris de manière réfléchie. Ils reflètent l'ambition, l'esprit et l'énergie de Dubaï.

Notre portefeuille immobilier englobe des communautés, des quartiers, des résidences, des centres et des espaces commerciaux. Nous contribuons à la réalisation de chaque potentiel en proposant des projets uniques tels que le Dubai Harbour et les jardins de Nad Al Sheba. Nous investissons dans une gamme de propriétés, de franchises et d'opérations dans les secteurs de l'hôtellerie de luxe et des expériences haut de gamme et abordables, avec des marques nationales et internationales extraordinaires et diverses telles que Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray, Hart Shoreditch Hotel London, ou encore le Baccarat Hotel and Residences Dubai qui sera bientôt inauguré.

Pour de plus amples informations, consultez www.shamalholding.com

À propos de SUSHISAMBA

SUSHISAMBA célèbre la culture et la cuisine du Japon, du Brésil et du Pérou. Cette expérience multisensorielle combine des plats innovants, des boissons créatives, ainsi qu'une énergie et un esprit réputés — et appréciés — partout dans le monde. Les menus de SUSHISAMBA sont un mélange passionnant de nouveaux plats et de plats signatures qui mettent l'accent sur les saveurs, les ingrédients les plus raffinés et des présentations artistiques. En complément de la cuisine, le restaurant propose des spécialités de cocktails, des spiritueux culturels tels que le whisky et le saké japonais ainsi qu'une large sélection de vins et de champagne.

SUSHISAMBA possède des sites à Las Vegas, à Londres, à Dubaï, à Doha, à Édimbourg et inaugurera bientôt de nouveaux sites : à Bahreïn, à Riyad, à Abu Dhabi et à Milan. Pour plus d'informations, consultez www.sushisamba.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux @SUSHISAMBA .

