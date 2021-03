Soluzioni diluenti o immunoreagenti per i vostri kit di test diagnostici (Covid, Flu, ecc.)

L'uso della tecnologia Blow-Fill-Seal permette di avere dosi unitarie senza RNase, che possono anche essere sterili se necessario.

Attraverso i suoi 5 stabilimenti BFS in tre continenti (Francia, Stati Uniti e Cina) e un centro di sviluppo R&S, Unither è in grado di gestire lo sviluppo completo di un diluente o reagente dalla formulazione alla produzione.

Informazioni su Unither Pharmaceuticals

Fondata ad Amiens, in Francia, nel 1993, Unither Pharmaceuticals è leader mondiale nella produzione di farmaci per aziende farmaceutiche generiche, tra cui, ma non solo, colliri e dosi unitarie respiratorie, soluzioni saline e stick-pack.

Unither Pharmaceuticals ha 7 siti di produzione e 1 centro di R&S in Francia, Stati Uniti, Cina e Brasile. Questi siti hanno generato un fatturato di 330 milioni di euro nel 2020 con un organico di oltre 1.600 dipendenti.

