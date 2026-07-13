Sopra Steria nomina Laura Chaubard alla guida del settore Difesa, Sicurezza e Spazio

PARIGI, 13 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Laura Chaubard, laureata all'École Polytechnique, ingegnere generale in armamenti ed ex direttrice generale dell'École Polytechnique, assume la guida del settore Difesa, Sicurezza e Spazio di Sopra Steria. La sua nomina accelera il programma di sovranità del Gruppo, in un momento in cui l'Europa sta aumentando le spese per la difesa e il controllo delle tecnologie strategiche sta diventando una questione di sicurezza nazionale.

Sopra Steria, uno dei principali attori del settore tecnologico europeo, annuncia la nomina di Laura Chaubard alla guida del settore Difesa, Sicurezza e Spazio, con effetto dal 1° settembre 2026; entrerà quindi a far parte del Comitato esecutivo del Gruppo.

Questo settore, che nel 2025 ha rappresentato il 13% del fatturato del Gruppo, riunisce le attività più strategiche di Sopra Steria al servizio delle forze armate, delle amministrazioni pubbliche e delle principali infrastrutture critiche. La nomina si inserisce in un percorso già avviato e rafforza l'ambizione del Gruppo: essere un partner europeo di primo piano nei sistemi critici, in un momento in cui la sovranità tecnologica sta diventando una questione strategica di primaria importanza.

Perché questa nomina proprio ora

L'Europa sta aumentando la propria spesa in materia di difesa, sicurezza e accesso allo spazio a un ritmo che non si registrava da trent'anni, e sta affermando la propria ambizione di autonomia strategica. La scelta degli attori che progetteranno e gestiranno i sistemi critici – e il loro grado di indipendenza dagli attori non europei – sta diventando una questione centrale per la strategia europea.

Questo è proprio il campo di competenza di Sopra Steria. La sua divisione Difesa, Sicurezza e Spazio progetta e integra i sistemi critici delle forze armate, dei servizi di sicurezza, delle organizzazioni spaziali e delle principali infrastrutture sensibili: comando, intelligence, sicurezza informatica, elaborazione dati sovrana, segmenti di terra e applicazioni spaziali. Si avvale di punti di forza consolidati e di acquisizioni strategiche: in particolare CS Group, una società interamente controllata, è un integratore riconosciuto di sistemi critici per la difesa e la sicurezza. Nel maggio 2026, il Gruppo ha completato l'acquisizione di Starion e Nexova, che rafforzano le sue capacità sovrane e di sicurezza nei settori spaziale e della sicurezza informatica, consolidando la sua posizione di attore europeo di primo piano in tali mercati. È in questo contesto di crescita accelerata che Laura Chaubard assumerà il suo incarico, proprio mentre il Gruppo si appresta a fare della difesa, della sicurezza e dello spazio uno dei motori della propria crescita nei prossimi anni.

Rajesh Krishnamurthy, CEO di Sopra Steria, ha dichiarato: "Le ambizioni si misurano in base alle risorse che si investono per realizzarle. A […]

Scopri di più.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2997354/Sopra_Steria_Logo_Logo.jpg