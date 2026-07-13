Sopra Steria nomme Laura Chaubard à la tête de son vertical Défense, Sécurité et Spatial

PARIS, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Polytechnicienne, ingénieure générale de l'armement, ancienne directrice générale de l'École polytechnique, Laura Chaubard prend la direction du vertical Défense, Sécurité et Spatial de Sopra Steria. Sa nomination accélère l'ambition souveraine du Groupe, au moment où l'Europe augmente ses dépenses de défense et où la maîtrise des technologies critiques devient un enjeu de sécurité nationale.

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, annonce la nomination de Laura Chaubard à la direction de son vertical Défense, Sécurité et Spatial, à compter du 1er septembre 2026 ; elle rejoindra à ce titre le Comité exécutif du Groupe.

Ce vertical, qui a réalisé 13 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2025, regroupe les activités les plus stratégiques de Sopra Steria au service des armées, des États et des grandes infrastructures critiques. Cette nomination s'inscrit dans une dynamique déjà engagée et vient conforter l'ambition du Groupe : être un partenaire européen de référence sur les systèmes critiques, à l'heure où la souveraineté technologique devient un enjeu stratégique majeur.

Pourquoi cette nomination, maintenant

L'Europe augmente ses dépenses de défense, de sécurité et d'accès à l'espace à un rythme inédit depuis trente ans, et affirme son ambition d'autonomie stratégique. Le choix des acteurs qui concevront et maintiendront les systèmes critiques et leur degré d'indépendance vis-à-vis des acteurs extra-européens, devient ainsi une question centrale pour la stratégie européenne.

C'est précisément le terrain de Sopra Steria. Son vertical Défense, Sécurité et Spatial conçoit et intègre les systèmes critiques des armées, des services de sécurité, des acteurs du spatial et des grandes infrastructures sensibles : commandement, renseignement, cybersécurité, traitement souverain de la donnée, segments sol et applications spatiales. Il s'appuie sur des atouts éprouvés et des acquisitions stratégiques : CS Group en particulier, filiale détenue à 100 %, est un intégrateur reconnu de systèmes critiques pour la défense et la sécurité. En mai 2026, le Groupe a finalisé l'acquisition de Starion et Nexova, qui renforcent ses capacités souveraines et sécurisées dans le spatial et la cybersécurité et confortent sa position d'acteur européen de référence sur ces marchés. C'est dans ce contexte de montée en puissance que Laura Chaubard prendra ses fonctions, alors même que le Groupe entend faire de la défense, de la sécurité et du spatial l'un des moteurs de sa croissance dans les années à venir. […]

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