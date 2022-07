SprintRay presenta una nuova resina che renderà la stampa 3D restaurativa più interessante che mai, consentendo ai medici di fornire cure accessibili e personalizzate ai loro pazienti.

"Con l'introduzione di questo nuovo materiale, SprintRay continua a plasmare il futuro dell'industria dentale, ampliando la portata della tecnologia digitale", ha dichiarato Sumeet Jain, vicepresidente della divisione Materiali di SprintRay. "Riducendo i costi e i tempi di realizzazione legati alle procedure di restauro, stiamo migliorando l'odontoiatria per i pazienti e i medici".

SprintRay Crown™ in sintesi:

Prodotto medico di Classe II

Eccezionale integrità dei margini

Facile da maneggiare e da lucidare

Formulato per la visibilità radiografica

" Le soluzioni di stampa 3D dentale, soprattutto per i restauri durevoli, stanno diventando sempre più importanti. La stampa 3D dentale unisce le eccellenti proprietà dei materiali e la buona estetica, alla velocità di produzione e alla personalizzazione degli oggetti dentali", ha dichiarato Thomas Kwiedor, Head of Business Development 3D Printing di BEGO. "L'ampliamento della partnership con SprintRay e l'introduzione di SprintRay Crown, accelereranno ulteriormente questa tendenza".

SprintRay Crown™ è un materiale ibrido, contenente ceramica, nato per la stampa 3D di corone singole permanenti, inlay, onlay e faccette. Offre un adattamento eccellente e risultati riproducibili, consentendo ai professionisti del settore odontoiatrico di fornire restauri personalizzati a basso costo.

Informazioni su SprintRay

SprintRay è un'azienda di tecnologia dentale che costruisce ecosistemi di stampa 3D end-to-end per i professionisti del settore. SprintRay progetta e produce soluzioni di produzione all'avanguardia e di facile utilizzo, tra cui stampanti 3D dentali, software di stampa 3D, tecnologia di polimerizzazione, sistemi di lavaggio e materiali innovativi. I fornitori di servizi odontoiatrici possono offrire cure di prim'ordine sfruttando le tecnologie altamente specializzate e convenienti di SprintRay. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sprintray.com .

Informazioni su BEGO

Il Gruppo BEGO è leader mondiale nel campo della prostetica e dell'implantologia. Fondata nel 1890, la tradizionale azienda tedesca fornisce a odontotecnici e dentisti dispositivi, strumenti, materiali, impianti, servizi e metodi innovativi per la produzione e la lavorazione di restauri dentali. BEGO è un'azienda a conduzione familiare, ora gestita dalla sua quinta generazione, il socio amministratore Christoph Weiss, con un organico globale di circa 500 dipendenti, in continua crescita. Nel 2015, BEGO è stata anche la prima azienda del settore dentale a commercializzare un sistema di stampa 3D ("Varseo"), sviluppato internamente in collaborazione e per i laboratori odontotecnici, per la realizzazione di un'ampia gamma di restauri dentali realizzati con resine ad alte prestazioni. BEGO è stata pioniera nella stampa 3D dentale con la fusione laser selettiva (SLM) per oltre 20 anni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: https://www.bego.com

