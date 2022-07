Le nouveau matériel CROWN™ de SprintRay pour les restaurations permanentes fait passer l'impression 3D dentaire au niveau supérieur

SprintRay Crown™ est une collaboration matérielle entre BEGO et SprintRay, qui permet aux professionnels dentaires d'imprimer en 3D des couronnes et autres restaurations dans leur cabinet pour une fraction du coût par rapport aux autres méthodes. Avec une précision exceptionnelle et un temps d'impression de moins de 60 minutes, SprintRay Crown™ est prêt à améliorer l'accessibilité des soins dentaires personnalisés. "Avec l'introduction de ce nouveau matériel, SprintRay continue de façonner l'avenir de l'industrie dentaire, en élargissant la portée et les possibilités de la technologie numérique", a remarqué Sumeet Jain, vice-président des matériaux chez SprintRay. "En réduisant le coût et les délais associés aux procédures de restauration, nous améliorons la dentisterie pour les patients et les médecins."

SprintRay Crown™ en résumé :

Produit médical de classe II

Intégrité marginale exceptionnelle

Facile à manipuler, facile à polir

Formulé pour une visibilité radiographique

"Les solutions d'impression 3D dentaire, notamment pour les restaurations durables, prennent de plus en plus d'importance. En plus des excellentes propriétés des matériaux et de son esthétique, la rapidité d'impression et les possibilités de personnalisation font de SprintRay CrownTM un matériel d'avenir.", a déclaré Thomas Kwiedor, responsable du développement commercial Impression 3D pour BEGO. "L'extension du partenariat avec SprintRay et l'introduction de SprintRay CrownTM vont encore accélérer cette tendance."

SprintRay Crown™ est un matériel hybride chargé en céramique pour l'impression 3D de couronnes unitaires permanentes, d'inlays, d'onlays et de facettes. Il offre un excellent ajustement et des résultats reproductibles, ce qui permet aux professionnels dentaires de fournir des restaurations personnalisées économiques en toute confiance.

À propos de SprintRay

SprintRay est une société de technologie dentaire, qui construit des écosystèmes d'impression 3D de bout en bout pour les professionnels dentaires. SprintRay conçoit et fabrique des solutions de fabrication conviviales et de pointe, notamment des imprimantes 3D dentaires, des logiciels d'impression 3D, des technologies de polymérisation, des systèmes de lavage et des matériaux innovants. Les prestataires de soins dentaires peuvent offrir les meilleurs soins de leur catégorie en s'appuyant sur les technologies hautement spécialisées et abordables de SprintRay. Pour plus d'informations, visitez www.sprintray.com .

À propos de BEGO

Le groupe BEGO est un spécialiste mondial de premier plan dans le domaine de la prothèse dentaire et de la dentisterie implantaire. Fondée en 1890, l'entreprise allemande traditionnelle fournit aux techniciens dentaires et aux dentistes des appareils, instruments, matériaux, implants, services et méthodes innovants pour la production et le traitement des restaurations dentaires. BEGO, en tant qu'entreprise gérée par son propriétaire, dirigée aujourd'hui dans sa cinquième génération par l'associé gérant Christoph Weiss, emploie un effectif mondial d'environ 500 personnes - et ce nombre ne cesse de croître. En 2015, BEGO a également été la première entreprise de l'industrie dentaire à commercialiser un système d'impression 3D ("Varseo"), développé en interne à la fois avec et pour les laboratoires dentaires, pour la fabrication d'une large gamme de restaurations dentaires en résines haute performance. BEGO est un pionnier de l'impression 3D dentaire avec la fusion laser sélective (SLM) depuis plus de 20 ans. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.bego.com

