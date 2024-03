SRETT amplia la propria soluzione Vestalis per la digitalizzazione del percorso paziente

SRETT, un'azienda francese specializzata nel monitoraggio a distanza basato su oggetti connessi, sta arricchendo di nuove funzionalità la propria soluzione Vestalis per facilitare l'assistenza medica completa ai pazienti con patologie respiratorie trattati a domicilio.

PARIGI, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Nel mercato in rapida crescita dell'assistenza domiciliare, SRETT ha sviluppato Vestalis, una soluzione SaaS innovativa che consente agli operatori sanitari di seguire a distanza una coda attiva di pazienti. I punti di forza di Vestalis sono le prestazioni cliniche, la facilità di implementazione, la compatibilità con tutti i dispositivi medici comunicanti presenti sul mercato e gli algoritmi intelligenti a sostegno del processo decisionale.

Nel 2024, SRETT crea attorno a Vestalis un'offerta mirata alla digitalizzazione di ogni fase del percorso di cura delle persone che soffrono di apnea del sonno o di insufficienza respiratoria, per quanto riguarda sia gli aspetti clinici sia quelli amministrativi e logistici. A tal fine, SRETT sfrutterà il software di gestione aziendale open-source, offrendo ai clienti che lo desiderino la possibilità di interfacciarsi a Vestalis con il proprio sistema ERP. Entro il 2025, si prevede l'aggiunta di nuove funzionalità e di altre aree terapeutiche.

Oltre 80.000 pazienti sono monitorati da Vestalis in sei paesi europei e in Giappone. In Francia, Vestalis fa riferimento alla cooperativa UniHA, è certificata dall'Agence du numérique en santé (ANS) e beneficia di un contesto favorevole alla diffusione del monitoraggio medico a distanza, remunerato in base alla giurisdizione generale dal 1° luglio 2023.

"La gestione delle malattie respiratorie a domicilio richiede l'implementazione di soluzioni interoperabili ad alte prestazioni che facilitino la comunicazione tra un'ampia gamma di operatori sanitari. La gestione amministrativa e logistica può dimostrarsi molto impegnativa in termini di tempo. Vestalis mette la tecnologia al servizio dell'efficienza per ridurre i tempi di cura", afferma Philippe Salamitou, fondatore e Amministratore Delegato di SRETT.

Forte di una crescita annua a due cifre, SRETT, ormai pure player nel settore sanitario dopo l'autonomizzazione del proprio ramo industriale, punta ad affermarsi come leader nella digitalizzazione dei percorsi di assistenza domiciliare tramite oggetti connessi.

Informazioni su SRETT

SRETT è un'azienda francese fondata nel 2004, specializzata in soluzioni di comunicazione per il settore sanitario. Utilizza le tecnologie più innovative per creare sistemi di monitoraggio a distanza facili da implementare che necessitano di poche infrastrutture. SRETT fornisce le proprie competenze a più di 200 partner in Europa e in Giappone.

