SRETT étoffe sa solution Vestalis pour la numérisation du parcours patient

SRETT, entreprise française spécialiste de la télésurveillance basée sur les objets connectés, enrichit sa solution Vestalis de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la prise en charge globale des patients respiratoires traités à domicile.

PARIS, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sur le marché en forte croissance des soins à domicile, SRETT a développé Vestalis, une solution SaaS innovante, permettant aux professionnels de santé de suivre à distance une file active de patients. Les points forts de Vestalis incluent ses performances cliniques, la simplicité de son déploiement, sa compatibilité avec tous les dispositifs médicaux communicants du marché et ses algorithmes intelligents soutenant la prise de décision.

En 2024, SRETT crée autour de Vestalis une offre visant à numériser toutes les étapes du parcours de soins des personnes souffrant d'apnée du sommeil ou d'insuffisance respiratoire, tant sur les aspects cliniques qu'administratifs et logistiques. À cet effet, SRETT capitalisera sur un logiciel de gestion d'affaires open-source, tout en laissant la possibilité aux clients qui le souhaitent d'interfacer Vestalis avec leur propre ERP. D'ici 2025, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et d'autres aires thérapeutiques sera envisagé.

Plus de 80 000 patients sont suivis grâce à Vestalis, dans six pays d'Europe et au Japon. En France, Vestalis est référencée par la coopérative UniHA, certifiée par l'Agence du numérique en santé (ANS) et bénéficie du contexte favorable au déploiement de la télésurveilllance médicale, rémunérée en droit commun depuis le 1er juillet 2023.

« La prise en charge des maladies respiratoires à domicile nécessite la mise en place de solutions performantes et interopérables, fluidifiant la communication entre une pluralité d'acteurs du soin. La gestion administrative et logistique peut s'avérer très chronophage. Vestalis met la technologie au service de l'efficience, pour libérer du temps médical », déclare Philippe Salamitou, fondateur et PDG de SRETT.

Forte d'une croissance annuelle à deux chiffres, SRETT – désormais pure player en santé depuis l'autonomisation de sa branche industrie –, souhaite ainsi s'affirmer comme un leader de la numérisation des parcours de soins à domicile utilisant les objets connectés.

À propos de SRETT

SRETT est une entreprise française créée en 2004, spécialiste des solutions communicantes pour le secteur de la santé. Elle mobilise les technologies les plus innovantes pour réaliser des systèmes de télésurveillance simples à déployer et nécessitant peu d'infrastructures. SRETT apporte son savoir-faire à plus de 200 partenaires en Europe et au Japon.

Pour plus d'informations sur SRETT : www.srett.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2357298/SRETT_Logo.jpg

Contact :

Service Communication

[email protected]