Stable Tech N.V. Supera la prima pietra miliare e investe i partner di monete di cioccolato

WILLEMSTAD, Curacao, 7 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Stable Tech N.V. ha annunciato oggi che Coinslotty, il suo casinò di criptovalute di punta, ha chiuso 100 accordi di partnership di affiliazione dal suo lancio nel novembre dello scorso anno. Per celebrare l'occasione, hanno deciso di fare una doccia di "monete d'oro" ai loro sostenitori, con 100 confezioni regalo che hanno lasciato i loro uffici questa settimana.

Una borsa piena di monete per un elenco di partner affiliati

Coinslotty Bag of Gold Campaign

La gift box che celebra il loro primo traguardo è realizzata in carta riciclata, rifinita in un elegante colore nero opaco e sigillata con un elegante nastro viola. All'interno, i partner troveranno un sacchetto di monete in stile medievale, fatto su misura, pieno di monete d'oro commestibili, insieme a un Apple AirTag con marchio, per aiutarli a tracciare il loro successo nel settore altamente competitivo delle affiliazioni.

Una parte dei pacchi è già in viaggio, mentre il resto sarà consegnato di persona alla ICE 2023 Affiliate Conference di quest'anno, che inizierà il 7 febbraio a Londra.

Dietro la campagna Gift Box

L'articolo simbolo della campagna, il portamonete in pelle in stile medievale, è stato prodotto nella piccola città di Samobor, in Croazia. Ogni sacchetto è stato realizzato su ordinazione da una famiglia di abili pellettieri specializzati in prodotti in pelle bovina e in progetti di restauro della pelle. Per ottenere il prodotto finale sono stati impiegati macchinari pesanti e la maestria nella lavorazione della pelle, insieme a tre diversi tipi di materiali: pelle sintetica, pelle bovina e una stringa dorata che completa le monete all'interno.

Anche la parte più gustosa del regalo, le monete d'oro di cioccolato, sono state realizzate a mano, questa volta nella pittoresca città di Opatija. I cioccolatieri che stanno dietro al progetto, i Croatian Choco Concept, si sono assicurati che ogni pezzo di cioccolato riceva abbastanza amore, e alla fine rappresenta una moneta d'oro da 1 oncia fatta di cioccolato al latte belga con il 40% di cacao.

È stato incluso anche un Apple AirTag, l'ultimo pezzo del puzzle. Il tracker a marchio Coinslotty è stato inserito in un portachiavi a moschettone Belkin nero, annidato in uno speciale scomparto di schiuma all'interno della scatola.

Informazioni su Coinslotty.com

Lanciato originariamente nel novembre 2022, Coinslotty.com è il casinò online di criptovalute di punta di Stable Tech che presenta oltre 48 fornitori di giochi, tra cui varie slot machine, giochi da tavolo, una sezione di casinò dal vivo e giochi di criptovalute su misura. Il marchio è stato autorizzato dal governo di Curacao e opera con la licenza E-gaming n. 8048/JAZ, rilasciata da Antillephone.

