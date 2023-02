Stable Tech N.V. franchit sa première étape et offre des pièces en chocolat à ses partenaires

WILLEMSTAD, Curaçao, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Stable Tech N.V. a annoncé aujourd'hui que Coinslotty , son casino cryptographique phare, a conclu 100 accords de partenariat d'affiliation depuis son lancement en novembre de l'année dernière. Pour commémorer l'occasion, ils ont décidé d'arroser leurs partisans de « pièces d'or », avec 100 boîtes-cadeaux quittant leurs bureaux cette semaine.

Un sac plein de pièces de monnaie pour une liste pleine de partenaires affiliés

Coinslotty Bag of Gold Campaign

Le coffret cadeau qui commémore leur première étape est fabriqué à partir de papier recyclé, d'un noir mat et élégant, et fermé par un élégant ruban violet. À l'intérieur, les partenaires trouveront une pochette à monnaie de style médiéval sur mesure et remplie de pièces d'or comestibles, ainsi qu'un Apple AirTag de marque qui les aidera à suivre leur succès dans le secteur très concurrentiel de l'affiliation.

Une partie des colis est déjà en route, tandis que le reste sera distribué en personne lors de la conférence des affiliés ICE 2023 , qui débute le 7 février à Londres.

Les coulisses de la campagne du coffret cadeau

L'article phare de la campagne, le porte-monnaie en cuir de style médiéval, a été produit dans la petite ville de Samobor, en Croatie. Chaque pochette est un article fabriqué sur commande par une famille de maroquiniers qualifiés, spécialisés dans les produits en cuir de vachette et les projets de restauration du cuir. Des machines lourdes et une grande maîtrise du travail du cuir ont été utilisées pour obtenir le produit final, ainsi que trois types de matériaux différents : du cuir synthétique, du cuir de vachette et une ficelle dorée qui complète les pièces de monnaie qu'elle contient.

La partie la plus savoureuse du cadeau, les pièces d'or en chocolat, a également été fabriquée à la main, cette fois dans la ville pittoresque d'Opatija. Les chocolatiers à l'origine du projet, le Croatian Choco Concept , ont veillé à ce que chaque pièce de chocolat reçoive suffisamment d'amour et représente au final une pièce d'or d'une once fabriquée à partir de chocolat au lait belge à 40 % de cacao.

Un Apple AirTag, la dernière pièce du puzzle, a également été inclus. Le tracker de la marque Coinslotty a été placé dans un porte-clés mousqueton Belkin noir, bien calé dans un compartiment spécial en mousse à l'intérieur de la boîte.

À propos de Coinslotty.com

Lancé à l'origine en novembre 2022, Coinslotty.com est le casino cryptographique en ligne phare de Stable Tech qui propose plus de 48 fournisseurs de jeux, dont diverses machines à sous, , des jeux de table, une section de casino en direct et des jeux cryptographiques sur mesure. La marque a été autorisée par le gouvernement de Curaçao, et fonctionne sous la licence E-gaming n° 8048/JAZ, délivrée par Antillephone.

