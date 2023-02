Stable Tech N.V. alcança seu primeiro marco, e oferece moedas de chocolate a seus parceiros

WILLEMSTAD, Curaçao, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Stable Tech N.V. anunciou hoje que o Coinslotty, cassino de criptomoedas, fechou 100 acordos de parceria com afiliados desde seu lançamento em novembro do ano passado. Para comemorar a ocasião, eles decidiram oferecer "moedas de ouro" a seus apoiadores, e, com isso, 100 caixas de presentes saíram de seus escritórios esta semana.

Um saco cheio de moedas para uma lista cheia de parceiros afiliados

Coinslotty Bag of Gold Campaign

A caixa de presentes que comemora seu primeiro marco é feita de papel reciclado, com acabamento preto fosco sofisticado e uma elegante fita roxa. Dentro, os parceiros encontrarão uma bolsa de moedas em estilo medieval feita sob encomenda, cheia de moedas de ouro comestíveis, juntamente com um Apple AirTag com logo, para ajudá-los a rastrear seu sucesso no altamente competitivo setor de afiliados.

Uma parte dos pacotes já está a caminho, enquanto os demais serão entregues pessoalmente na Conferência de Afiliados do ICE de 2023 que começa em 7 de fevereiro em Londres.

Por trás da campanha de caixa de presentes

O item exclusivo da campanha, a bolsa de moedas de couro de estilo medieval, foi produzida na pequena cidade de Samobor, na Croácia. Cada bolsa foi feita sob encomenda criada por uma família de profissionais de couro qualificados, especializados em produtos de couro e projetos de restauração de couro. Máquinas pesadas e maestria em couro foram empregados para obter o produto final, juntamente com três tipos diferentes de materiais: couro sintético, couro e uma corda de ouro que complementa as moedas dentro.

A parte mais saborosa do presente, as moedas de ouro de chocolate, também foram feitas à mão, desta vez na pitoresca cidade de Opatija. Os chocolatiers por trás do projeto, o Croatian Choco Concept, garantiram que cada peça de chocolate recebesse amor suficiente e, no final, representasse uma moeda de ouro de 1 onça feita de chocolate ao leite belga com 40% de cacau.

Um Apple AirTag, a última peça do quebra-cabeça, também foi incluído. O rastreador com o logotipo Coinslotty foi colocado em um chaveiro preto Belkin, aninhado firmemente dentro de um compartimento especial de espuma dentro da caixa.

Sobre o Coinslotty.com

Originalmente lançado em novembro de 2022, oCoinslotty.com é o principal cassino on-line de criptomoedas da Stable Tech, que apresenta mais de 48 provedores de jogos, incluindo várias máquinas caça-níqueis, jogos de mesa, uma seção de cassino ao vivo e jogos de criptomoedas personalizados. A marca foi autorizada pelo governo de Curacao e está operando sob a licença E-gaming No. 8048/JAZ, emitida pela Antillephone.

