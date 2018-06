Suning mostra il suo impegno nel guidare i consumi di fascia alta in Cina con una grande festa al Bellagio Shanghai

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/English/8347051-suning-bellagio-shanghai/

L'hotel rappresenta l'ambizione di Suning di ricoprire un ruolo di primo piano nel portare in Cina marchi ed esperienze internazionali di alto livello. La società, una delle più grandi imprese non statali in Cina, ha sfruttato i punti di forza e le risorse della propria esperienza in otto settori per offrire agli ospiti del Bellagio Shanghai, il secondo hotel Bellagio nel mondo dopo il leggendario di Las Vegas, un'esperienza decisamente unica.

Questa visione è stata evidente nella notte stellata che celebrava l'evento speciale in cui una serie di attività, fedeli alla promessa del marchio Bellagio di 'nulla che possa essere dimenticato', ha attirato una serie di volti noti dal mondo dello spettacolo, della cultura e degli affari. La lista degli ospiti ha sottolineato l'importanza della cultura e dell'arte per il prestigioso marchio Bellagio, una storia portata alla vita in una prima del famoso regista Lu Chuan, presente anche lui.

Proiettato su uno schermo LED a 270 gradi alto 17 metri nella hall dell'hotel e con protagonisti l'attrice Tang Jingmei e il modello internazionale Mariusz, il film di Lu Chuan ha creato una fantasia visiva artistica per raccontare la storia di un gentiluomo che richiama ricordi affettuosi, ognuno dei quali rappresenta i valori del marchio Bellagio: eleganza, romanticismo, bellezza e arte. È stata una delle tante sorprese per un pubblico selezionato. MGM, noto per le sue spettacolari esibizioni dal vivo, ha anche portato un tocco dell'atmosfera di Las Vegas a Shanghai con una serie di spettacoli speciali tra cui il rinomato Blue Man Show.

Nella Grand Ballroom, che vanta un soffitto alto sette metri, diversi chef stellati Michelin tra cui Julian Serrano, fondatore del premiato ristorante italiano LAGO che lo ha portato al nuovo Bellagio Shanghai, hanno messo in luce il loro talento con diversi preparati per stimolare tutti i sensi: vista, udito, aroma, tatto e gusto. Altre dimostrazioni di cucina di alto livello sono venute dal famoso Chef Kurogi di KUROGI Shanghai e dal leggendario Long Xu Noodle Show di Diaoyutai Cuisine.

Con la vasta esperienza di vendita al dettaglio nel mercato locale, Suning ha grandi ambizioni per lo sviluppo dei consumi di fascia alta di prodotti ed esperienza in Cina. Nello specifico per la scena alberghiera, insieme a Bellagio Shanghai, Suning Real Estate ha già stretto una collaborazione con marchi prestigiosi tra cui Sofitel, JW Marriott, Hyatt Regency, ecc. Il gruppo punta ad aprire altri 100 hotel di fascia alta e diventare il principale operatore di ospitalità del paese nel futuro.

Più in generale, Suning, che detiene anche la società di vendita al dettaglio omni-canale Fortune Global 500, Suning.com, si è concentrata sullo sviluppo del proprio portafoglio e delle collaborazioni per le tendenze dei consumi di fascia alta. Nel mese di aprile, la società ha anche fatto il suo debutto alla Milano Design Week per condividere approfondimenti nel settore della tecnologia, del design e dello stile di vita, e per esplorare la possibilità di accordi con marchi europei al fine di portare più prodotti di qualità ed esperienza di vita ai consumatori domestici.

Informazioni su Suning

Fondata nel 1990, Suning è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società pubbliche rispettivamente in Cina e in Giappone. Nel 2017, Suning Holding si è posizionata al secondo posto tra le prime 500 aziende private in Cina con un fatturato annuo di 65,7 miliardi di dollari (412,95 miliardi di RMB). Con la missione di "guidare l'ecosistema attraverso i settori creando qualità di vita eccellente per tutti", Suning ha rafforzato e ampliato il suo core business attraverso otto settori verticali: Suning.com, Logistica, Servizi finanziari, Tecnologia, Immobiliare, Media e intrattenimento, Sport, e Investimenti, tra le quali Suning.com è stata inserita nell'elenco 2017 di Fortune Global 500.

