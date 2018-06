Suning démontre son engagement à stimuler la consommation haut de gamme en Chine avec la grande fête du Bellagio Shanghai

Faites l'expérience du communiqué de presse interactif multimédia ici : https://www.multivu.com/players/English/8347051-suning-bellagio-shanghai/

L'hôtel représente l'ambition de Suning de jouer un rôle majeur pour apporter des expériences et des marques internationales haut de gamme en Chine. La société, l'une des plus grandes entreprises chinoises non détenues par l'État, a tiré profit des forces et des ressources de son expérience dans huit secteurs d'industrie pour fournir une expérience plus unique aux clients du Bellagio Shanghai, le deuxième hôtel Bellagio au monde après l'hôtel légendaire original de Las Vegas.

Cette vision était évidente lors de cette soirée au casting prestigieux célébrant cet événement spécial au cours de laquelle une sélection d'activités, fidèles à la promesse « rien de moins qu'inoubliable » de la marque Bellagio, ont attiré des visages familiers du monde du divertissement, de la culture et des affaires. La liste des invités a mis l'accent sur l'importance de la culture et de l'art pour la prestigieuse marque Bellagio, une histoire immortalisée dans un film, diffusé pour la première fois, du célèbre réalisateur Lu Chuan qui était également présent.

Projeté dans l'atrium de l'hôtel sur un écran LED de 270 degrés et de 17 mètres de haut et avec la participation de l'actrice Tang Jingmei et du top-modèle international Mariusz, le film de Lu Chuan a créé une fantaisie visuelle artistique pour raconter l'histoire d'un homme se remémorant de bons souvenirs représentant chacun les valeurs de la marque Bellagio : élégant, romantique, beau et artistique. Il s'agissait d'une des nombreuses surprises réservées au public présent sur invitation. Connue pour ses représentations en public spectaculaires, MGM a aussi apporté une touche de Las Vegas à Shanghai avec une série de performances spéciales dont le mondialement célèbre Blue Man Show.

Dans la grande salle de bal dont la hauteur du plafond atteint les sept mètres, plusieurs chefs étoilés par le guide Michelin, parmi lesquels se trouvaient Julian Serrano, fondateur du restaurant italien récompensé LAGO qu'il a apporté au nouveau Bellagio Shanghai, ont démontré leur don pour les mélanges visant à stimuler tous les sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher et du goût. D'autres démonstrations magistrales de cuisine ont été réalisées par le célèbre chef Kurogi de KUROGI Shanghai et le légendaire Long Xu Noodle Show de la cuisine Diaoyutai.

Avec une vaste expérience dans le secteur du Smart Retail (commerce connecté) au sein du marché local, Suning a de grandes ambitions pour développer une consommation haut de gamme pour les produits et les expériences en Chine. Dans le secteur de l'hôtellerie en particulier, en plus du Bellagio Shanghai, Suning Real Estate a déjà établi des partenariats avec des marques prestigieuses telles que Sofitel, JW Marriott, Hyatt Regency et d'autres. Le groupe a l'objectif d'ouvrir 100 hôtels haut de gamme de plus et de devenir l'exploitant hôtelier de référence du pays dans le futur.

De manière plus générale, Suning, qui détient également la société de smart retail omnichannel (stratégie de communication multicanaux pour l'expérience client) Suning.com listée au Fortune Global 500, s'est attachée à développer son portefeuille et ses partenariats pour suivre la tendance à la consommation haut de gamme. En avril, la société a également fait ses débuts à la Design Week de Milan pour partager ses connaissances en technologie, design et style de vie, et pour chercher à établir des accords avec des marques européennes avec l'objectif d'amener plus de produits de qualité et d'expérience de vie aux consommateurs chinois.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holding s'est classée seconde parmi les 500 entreprises privées les plus importantes de Chine avec un revenu annuel de 65,7 milliards de dollars (412,95 milliards de yuans RMB). Avec la mission « mener l'écosystème parmi les secteurs d'industrie en créant une très haute qualité de vie pour tous », Suning a renforcé et étendu le cœur de son commerce par le biais de huit marchés verticaux : Suning.com, les services logistiques, les services financiers, les services technologiques, l'immobilier, les médias et le divertissement, le sport et les investissements. Parmi ceux-ci, Suning.com a été listé sur la liste Fortune Global 500 en 2017.

